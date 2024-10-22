Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео

Безпілотники атакували російське підприємство "Біохім" у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки на підприємствах спалахнули пожежі.
Головні тези:
- Дрони здійснили атаки на підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях РФ, спричинивши пожежі.
- Чиновники заявили про відсутність постраждалих у результаті атак дронів на промислові підприємства.
- Масштабна атака дронів тимчасово призвела до закриття аеропорту Нижнього Новгорода та оголошення плану “Килим”.
- Заяви Міноборони РФ про нібито збиття 18 українських дронів викликають сумніви та обговорення у ЗМІ.
Що відомо про нову “бавовну у двох областях РФ
Як заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, у місті Рассказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням
Натомість Губернатор запевнив, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.
Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.
Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.
Окрім цього росЗМІ повідомляють, що дрони атакували спиртзавод у Тульській області.
Через масштабну атаку дронів тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода. Зокрема було оголошено план “Килим”.
Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони
Попри численні вибухи та загоряння внаслідок атаки дронів у Міноборони РФ заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії.
Повідомляють, що 11 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 3 — над Бєлгородською, 2 — над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.
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