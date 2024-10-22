Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео

Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео
Read in English
Джерело:  online.ua

Безпілотники атакували російське підприємство "Біохім" у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки на підприємствах спалахнули пожежі.

Головні тези:

  • Дрони здійснили атаки на підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях РФ, спричинивши пожежі.
  • Чиновники заявили про відсутність постраждалих у результаті атак дронів на промислові підприємства.
  • Масштабна атака дронів тимчасово призвела до закриття аеропорту Нижнього Новгорода та оголошення плану “Килим”.
  • Заяви Міноборони РФ про нібито збиття 18 українських дронів викликають сумніви та обговорення у ЗМІ.

Що відомо про нову “бавовну у двох областях РФ

Як заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, у місті Рассказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням

Натомість Губернатор запевнив, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства, — заявив губернатор.

Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Окрім цього росЗМІ повідомляють, що дрони атакували спиртзавод у Тульській області.

Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у сел. Лужківський Суворівського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події, — заявив губернатор облості.

Через масштабну атаку дронів тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода. Зокрема було оголошено план “Килим”.

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

Попри численні вибухи та загоряння внаслідок атаки дронів у Міноборони РФ заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії.

Повідомляють, що 11 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 3 — над Бєлгородською, 2 — над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео
Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом
"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську РФ — відео
Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську РФ — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?