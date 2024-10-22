Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео

Безпілотники атакували російське підприємство "Біохім" у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки на підприємствах спалахнули пожежі.

Що відомо про нову “бавовну у двох областях РФ

Як заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, у місті Рассказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням

Натомість Губернатор запевнив, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства, — заявив губернатор. Поширити

Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Окрім цього росЗМІ повідомляють, що дрони атакували спиртзавод у Тульській області.

Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у сел. Лужківський Суворівського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події, — заявив губернатор облості. Поширити

Через масштабну атаку дронів тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода. Зокрема було оголошено план “Килим”.

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

Попри численні вибухи та загоряння внаслідок атаки дронів у Міноборони РФ заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії.