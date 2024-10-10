"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом

На аеродромі "Ханська" в російській Адигеї дрони знищили склад з паливом. Він розташований за 410 км від України.
Головні тези:
- Дрони атакували склад з паливом на аеродромі “Ханська” в Адигеї, знаходячись за 410 км від України.
- Зазначено, що після атаки виникла пожежа поруч з військовим аеродромом.
- Інцидент спричинив евакуацію мешканців прилеглого селища до аеродрому.
- Наразі російські ЗМІ повідомляють про евакуацію прилеглого селища та улаштування дислокації на аеродромі.
- Аеродром “Ханська” в Адигеї є місцем дислокації авіаційної бази та навчального авіаційного закладу РФ.
На аеродромі "Ханська" в Адигеї РФ знищено склад із паливом
Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, дрони подолали понад чотири сотні кілометрів, перш ніж досягли цілі.
Що відомо про атаку дронів на аеродром РФ “Ханська”
Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.
Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.
Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.
Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.
Джерельне — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська і воно буквально прилегло до військового аеродрому. Як повідомив голова Адигеї, мешканців селища евакуювали.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-