"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом
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"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом

"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом
Джерело:  online.ua

На аеродромі "Ханська" в російській Адигеї дрони знищили склад з паливом. Він розташований за 410 км від України.

Головні тези:

  • Дрони атакували склад з паливом на аеродромі “Ханська” в Адигеї, знаходячись за 410 км від України.
  • Зазначено, що після атаки виникла пожежа поруч з військовим аеродромом.
  • Інцидент спричинив евакуацію мешканців прилеглого селища до аеродрому.
  • Наразі російські ЗМІ повідомляють про евакуацію прилеглого селища та улаштування дислокації на аеродромі.
  • Аеродром “Ханська” в Адигеї є місцем дислокації авіаційної бази та навчального авіаційного закладу РФ.

На аеродромі "Ханська" в Адигеї РФ знищено склад із паливом

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, дрони подолали понад чотири сотні кілометрів, перш ніж досягли цілі.

410 км від лінії бойового зіткнення, під Майкопом на аеродромі знищено склад ПСМ, — зазначив Коваленко.

Що відомо про атаку дронів на аеродром РФ “Ханська”

Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.

Джерельне — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська і воно буквально прилегло до військового аеродрому. Як повідомив голова Адигеї, мешканців селища евакуювали.

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