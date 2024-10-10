"Бавовна" на аеродромі РФ в Адигеї — дрони знищили склад з паливом

На аеродромі "Ханська" в російській Адигеї дрони знищили склад з паливом. Він розташований за 410 км від України.

На аеродромі "Ханська" в Адигеї РФ знищено склад із паливом

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, дрони подолали понад чотири сотні кілометрів, перш ніж досягли цілі.

410 км від лінії бойового зіткнення, під Майкопом на аеродромі знищено склад ПСМ, — зазначив Коваленко. Поширити

Що відомо про атаку дронів на аеродром РФ “Ханська”

Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.