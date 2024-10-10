"Бавовна" на аэродроме РФ в Адыгее — дроны уничтожили склад с топливом

На аэродроме "Ханская" в российской Адыгее дроны уничтожили склад с топливом. Он расположен в 410 км от Украины.

На аэродроме "Ханская" в Адыгее РФ уничтожен склад с топливом

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, дроны преодолели более четырех сотен километров, прежде чем достигли цели.

410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен состав ПСМ, — отметил Коваленко. Поделиться

Что известно об атаке дронов на аэродром РФ "Ханская"

Как отмечают росСМИ, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа.

Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Сейчас росСМИ сообщают, что прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют.