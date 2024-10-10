"Бавовна" на аэродроме РФ в Адыгее — дроны уничтожили склад с топливом

На аэродроме "Ханская" в российской Адыгее дроны уничтожили склад с топливом. Он расположен в 410 км от Украины.
Главные тезисы
- Дроны уничтожили склад с топливом на аэродроме “Ханская” в российской Адыгее.
- Атака произошла в 410 км от Украины, после того как дроны преодолели более 400 км пути.
- Аэродром Ханская расположен вблизи поселка Родниковое, который был эвакуирован из-за инцидента.
- После атаки дронов на аэродроме возник пожар, зафиксированный системой мониторинга пожаров NASA.
- Сообщается о факте эвакуации жителей поселка Родниковое вблизи аэродрома Ханская.
На аэродроме "Ханская" в Адыгее РФ уничтожен склад с топливом
Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, дроны преодолели более четырех сотен километров, прежде чем достигли цели.
Что известно об атаке дронов на аэродром РФ "Ханская"
Как отмечают росСМИ, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа.
Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.
Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
Сейчас росСМИ сообщают, что прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют.
Родниковое — поселок, расположенный рядом со станицей Ханская и он буквально прилегал к военному аэродрому. Как сообщил глава Адыгеи, жителей поселка эвакуировали.
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