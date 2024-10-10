Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее РФ — видео

Беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская" в российской Адыгее. Пока там зафиксирован пожар.

Что известно об атаке дронов на аэродром РФ "Ханская"

Как отмечают росСМИ, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа.

Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Фото — росСМИ

Фото — росСМИ

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Сейчас росСМИ сообщают, что прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют.

Родниковое — поселок, расположенный рядом со станицей Ханская и он буквально прилегал к военному аэродрому. Как сообщил глава Адыгеи, жителей поселка эвакуировали.

Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют пожарные МЧС. Идет организованная эвакуация жителей сел. Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в ст. Ханский. Люди будут обеспечены всем необходимым. На месте координирую работу всех служб и ведомств, — заявил глава Адыгеи. Поделиться

Россияне отчитались о "сбитых" дронах

Как заявили в Минобороны РФ, за ночь они якобы уничтожили и перехвачены 92 украинских БПЛА самолетного типа. Об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром, в ведомстве не сообщали