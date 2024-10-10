Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее РФ — видео

Беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская" в российской Адыгее. Пока там зафиксирован пожар.
Главные тезисы
- Дроны совершили атаку на военный аэродром "Ханская" в Адыгее, вызвав пожар и эвакуацию жителей.
- Российское Минобороны сообщило об уничтожении 92 украинских БПЛА самолетного типа в результате захвата их над территориями различных регионов.
- Спецслужбы и спасатели принимают меры по ликвидации возгорания и организации эвакуации населения. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханский.
- По данным росСМИ, в атаке дронов пострадавших и жертв нет. Зафиксированные пожары локализованы и ликвидированы.
Что известно об атаке дронов на аэродром РФ "Ханская"
Как отмечают росСМИ, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа.
Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.
Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
Сейчас росСМИ сообщают, что прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют.
Родниковое — поселок, расположенный рядом со станицей Ханская и он буквально прилегал к военному аэродрому. Как сообщил глава Адыгеи, жителей поселка эвакуировали.
Россияне отчитались о "сбитых" дронах
Как заявили в Минобороны РФ, за ночь они якобы уничтожили и перехвачены 92 украинских БПЛА самолетного типа. Об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром, в ведомстве не сообщали
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