Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео

Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео
Read in English
Джерело:  online.ua

Безпілотники атакували воєнний аеродром “Ханська” в російській Адигеї. Наразі там зафіксована пожежа.

Головні тези:

  • Дрони атакували військовий аеродром “Ханська” в Адигеї, що спричинило пожежу поруч з об'єктом.
  • Після атаки на аеродром евакуюють мешканців прилеглого селища у станиці Ханська.
  • Міністерство оборони РФ повідомило про нібито знищення 92 українських безпілотників літакового типу.
  • Атака ворожих дронів також стосувалася інших регіонів, зокрема Краснодарського краю та Криму.

Що відомо про атаку дронів на аеродром РФ “Ханська”

Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Фото — росЗМІ
Фото — росЗМІ

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.

Джерельне — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська і воно буквально прилегло до військового аеродрому. Як повідомив голова Адигеї, мешканців селища евакуювали.

Минулої ночі передмістя Майкопа зазнало атаки ворожих безпілотників. Обійшлося без жертв, без постраждалих. На місці перебувають представники спецслужб, рятувальники. Займання ліквідують вогнеборці МНС. Іде організована евакуація мешканців сел. Джерельного. Пункт тимчасового розміщення громадян розгорнуто у ст. Ханський. Люди будуть забезпечені всім необхідним. На місці координую роботу всіх служб та відомств, — заявив глава Адигеї.

Росіяни відзвітували про “збиті” дрони

Як заявили в Міноборони РФ, за ніч вони нібито знищили та перехоплено 92 українські БПЛА літакового типу. Про атаку на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли

47 БПЛА перехоплені та знищені над територією Краснодарського краю, 12 — над територією Курської області, 9 — над територією Ростовської, 4 — над територією Брянської, по два над територіями Білгородської області та Республіки Крим, один — над територією Воронежської області акваторією Азовського моря, — заявили у російському військовому відомстві.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"
У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами атакувала аеродром «Шайковка» та ракетний арсенал у Тверській області РФ ― джерела
дрони
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела
Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?