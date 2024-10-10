Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео

Що відомо про атаку дронів на аеродром РФ “Ханська”

Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Фото — росЗМІ

Фото — росЗМІ

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.

Джерельне — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська і воно буквально прилегло до військового аеродрому. Як повідомив голова Адигеї, мешканців селища евакуювали.

Минулої ночі передмістя Майкопа зазнало атаки ворожих безпілотників. Обійшлося без жертв, без постраждалих. На місці перебувають представники спецслужб, рятувальники. Займання ліквідують вогнеборці МНС. Іде організована евакуація мешканців сел. Джерельного. Пункт тимчасового розміщення громадян розгорнуто у ст. Ханський. Люди будуть забезпечені всім необхідним. На місці координую роботу всіх служб та відомств, — заявив глава Адигеї. Поширити

Росіяни відзвітували про “збиті” дрони

Як заявили в Міноборони РФ, за ніч вони нібито знищили та перехоплено 92 українські БПЛА літакового типу. Про атаку на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли