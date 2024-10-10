Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї РФ — відео

Безпілотники атакували воєнний аеродром “Ханська” в російській Адигеї. Наразі там зафіксована пожежа.
Головні тези:
- Дрони атакували військовий аеродром “Ханська” в Адигеї, що спричинило пожежу поруч з об'єктом.
- Після атаки на аеродром евакуюють мешканців прилеглого селища у станиці Ханська.
- Міністерство оборони РФ повідомило про нібито знищення 92 українських безпілотників літакового типу.
- Атака ворожих дронів також стосувалася інших регіонів, зокрема Краснодарського краю та Криму.
Що відомо про атаку дронів на аеродром РФ “Ханська”
Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.
Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.
Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.
Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.
Джерельне — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська і воно буквально прилегло до військового аеродрому. Як повідомив голова Адигеї, мешканців селища евакуювали.
Росіяни відзвітували про “збиті” дрони
Як заявили в Міноборони РФ, за ніч вони нібито знищили та перехоплено 92 українські БПЛА літакового типу. Про атаку на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли
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