Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела

3 жовтня дрони Сил оборони атакували військовий аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Про це Online.ua повідомили джерела.
Головні тези:
- Українські дрони СБУ та інших Сил оборони вдарили по аеродрому “Борісоглєбськ” у Воронезькій області РФ.
- Атака спрямована на склади з КАБами, літаки СУ-35 та СУ-34, а також місця зберігання пального.
- СБУ продовжує активні заходи з демілітаризації російських аеродромів для забезпечення безпеки України.
- Російське Міноборони стверджує, що нібито збило 113 українських дронів.
Що відомо про атаку України по військовому аеродрому "Борісоглєбськ"
За інформацією джерел, що вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.
Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території.
Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони
Російське Міноборони натомість заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах — запевняють, що збили 113 дронів.
Повідомляється, що нібито 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 — Воронезькою, 14 — Курською і 1 — над Брянською областю.
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