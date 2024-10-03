Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела

3 жовтня дрони Сил оборони атакували військовий аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Про це Online.ua повідомили джерела.

Що відомо про атаку України по військовому аеродрому "Борісоглєбськ"

За інформацією джерел, що вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території.

СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території, — повідомило поінформоване джерело в СБУ. Поширити

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

Російське Міноборони натомість заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах — запевняють, що збили 113 дронів.

Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів, — відзвітували в Міінобороні. Поширити