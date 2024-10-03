Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела

Сили оборони атакували дронами аеродром у Воронезькій області РФ — джерела
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Джерело:  online.ua

3 жовтня дрони Сил оборони атакували військовий аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Про це Online.ua повідомили джерела.

Головні тези:

  • Українські дрони СБУ та інших Сил оборони вдарили по аеродрому “Борісоглєбськ” у Воронезькій області РФ.
  • Атака спрямована на склади з КАБами, літаки СУ-35 та СУ-34, а також місця зберігання пального.
  • СБУ продовжує активні заходи з демілітаризації російських аеродромів для забезпечення безпеки України.
  • Російське Міноборони стверджує, що нібито збило 113 українських дронів. 

Що відомо про атаку України по військовому аеродрому "Борісоглєбськ"

За інформацією джерел, що вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території.

СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

Російське Міноборони натомість заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах — запевняють, що збили 113 дронів.

Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів, — відзвітували в Міінобороні.

Повідомляється, що нібито 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 — Воронезькою, 14 — Курською і 1 — над Брянською областю.

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