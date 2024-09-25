Аеророзвідники НГУ знищили російський склад БК на Покровському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Аеророзвідники НГУ знищили російський склад БК на Покровському напрямку — відео

НГУ
Склад БК

Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України виявили та знищили великий склад боєприпасів російських військ на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Бійці Нацгвардії ліквідували російський склад з озброєнням, куди входили гранатомети, ракети та інше озброєння.
  • Стовп диму від вибуху піднявся на понад 10 метрів, що свідчить про потужний вибух.
  • Опубліковане відео показує масштабність операції знищення російського складу боєприпасів на Покровському напрямку.

Нацгвардійці знищили великий склад БК армії РФ під Покровськом

У Нацгвардії оприлюднили відповідне відео.

Стовп диму від вибуху понад 10 м: на Покровському напрямку гвардійці знищили склад БК росіян.

Бійці Нацгвардії ліквідували російський склад з озброєнням

Бійці "Омега" знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області.

Про це повідомляє Центр спецпризначення "Омега".

За оцінками бійців 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на цьому польовому складі БК було:

  • ≈ 100 одноразових гранатометів;

  • ракети до ПТРК;

  • ракети до РПГ7;

  • набої різних калібрів;

  • ≈ 10 реактивних вогнеметів "Джміль".

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