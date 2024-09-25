Аеророзвідники НГУ знищили російський склад БК на Покровському напрямку — відео

Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України виявили та знищили великий склад боєприпасів російських військ на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Бійці Нацгвардії ліквідували російський склад з озброєнням, куди входили гранатомети, ракети та інше озброєння.
- Стовп диму від вибуху піднявся на понад 10 метрів, що свідчить про потужний вибух.
- Опубліковане відео показує масштабність операції знищення російського складу боєприпасів на Покровському напрямку.
Нацгвардійці знищили великий склад БК армії РФ під Покровськом
У Нацгвардії оприлюднили відповідне відео.
Бійці Нацгвардії ліквідували російський склад з озброєнням
Бійці "Омега" знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області.
Про це повідомляє Центр спецпризначення "Омега".
За оцінками бійців 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на цьому польовому складі БК було:
≈ 100 одноразових гранатометів;
ракети до ПТРК;
ракети до РПГ7;
набої різних калібрів;
≈ 10 реактивних вогнеметів "Джміль".
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