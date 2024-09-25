Аэроразведчики НГУ уничтожили российский склад БК на Покровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Аэроразведчики НГУ уничтожили российский склад БК на Покровском направлении — видео

НГУ
Склад
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Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили большой склад боеприпасов российских войск на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Аэроразведчики Национальной гвардии Украины уничтожили российский склад боеприпасов на Покровском направлении.
  • Опубликованное видео демонстрирует масштабность операции и силу взрыва, очевидцы видели столб дыма высотой более 10 м.
  • Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский склад с вооружением, включая гранатометы и ракеты.

Нацгвардейцы уничтожили большой склад БК армии РФ под Покровском

В Нацгвардии обнародовали соответствующее видео.

Столб дыма от взрыва более 10 м: на Покровском направлении гвардейцы уничтожили склад БК россиян.

Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский склад с вооружением

Бойцы Омега уничтожили полевой склад боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области.

Об этом сообщает Центр спецназначения "Омега".

По оценкам бойцов 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом составе БК было:

  • ≈ 100 одноразовых гранатометов;

  • ракеты к ПТРК;

  • ракеты к РПГ7;

  • патроны разных калибров;

  • ≈ 10 реактивных огнеметов "Джміль".

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