Аэроразведчики НГУ уничтожили российский склад БК на Покровском направлении — видео

Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили большой склад боеприпасов российских войск на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Аэроразведчики Национальной гвардии Украины уничтожили российский склад боеприпасов на Покровском направлении.
- Опубликованное видео демонстрирует масштабность операции и силу взрыва, очевидцы видели столб дыма высотой более 10 м.
- Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский склад с вооружением, включая гранатометы и ракеты.
Нацгвардейцы уничтожили большой склад БК армии РФ под Покровском
В Нацгвардии обнародовали соответствующее видео.
Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский склад с вооружением
Бойцы Омега уничтожили полевой склад боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области.
Об этом сообщает Центр спецназначения "Омега".
По оценкам бойцов 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом составе БК было:
≈ 100 одноразовых гранатометов;
ракеты к ПТРК;
ракеты к РПГ7;
патроны разных калибров;
≈ 10 реактивных огнеметов "Джміль".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-