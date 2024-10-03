Силы обороны атаковали дронами аэродром в Воронежской области РФ — источники

3 октября дроны Сил обороны атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Об этом Online.ua сообщили источники.

Что известно об атаке Украины по военному аэродрому "Борисоглебск"

По информации источников, ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "БорисоГлебск" в Воронежской области РФ.

Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.

СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы снизить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории, — сообщил информированный источник в СБУ. Поделиться

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах — уверяют, что сбили 113 дронов.

Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Миинобороне. Поделиться