Силы обороны атаковали дронами аэродром в Воронежской области РФ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны атаковали дронами аэродром в Воронежской области РФ — источники

Силы обороны атаковали дронами аэродром в Воронежской области РФ — источники
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Источник:  online.ua

3 октября дроны Сил обороны атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Об этом Online.ua сообщили источники.

Главные тезисы

  • Дроны Сил обороны атаковали военный аэродром “Борисоглебск” в Воронежской области РФ, нанеся удар по складам с КАБами и самолетам.
  • СБУ и другие украинские силы продолжают демилитаризацию российских военных аэродромов, стремясь снизить способность врага угрожать мирным городам.
  • Российское Минобороны утверждает о сбитых 113 украинских дронах, которые предположительно были перехвачены ПВО в разных регионах.

Что известно об атаке Украины по военному аэродрому "Борисоглебск"

По информации источников, ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "БорисоГлебск" в Воронежской области РФ.

Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.

СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы снизить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории, — сообщил информированный источник в СБУ.

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах — уверяют, что сбили 113 дронов.

Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Миинобороне.

Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 — Воронежской, 14 — Курской и 1 — над Брянской областью.

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