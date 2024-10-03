Силы обороны атаковали дронами аэродром в Воронежской области РФ — источники

3 октября дроны Сил обороны атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Об этом Online.ua сообщили источники.
Главные тезисы
- Дроны Сил обороны атаковали военный аэродром “Борисоглебск” в Воронежской области РФ, нанеся удар по складам с КАБами и самолетам.
- СБУ и другие украинские силы продолжают демилитаризацию российских военных аэродромов, стремясь снизить способность врага угрожать мирным городам.
- Российское Минобороны утверждает о сбитых 113 украинских дронах, которые предположительно были перехвачены ПВО в разных регионах.
Что известно об атаке Украины по военному аэродрому "Борисоглебск"
По информации источников, ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "БорисоГлебск" в Воронежской области РФ.
Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.
Россияне отчитались о якобы сбитых дронах
Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах — уверяют, что сбили 113 дронов.
Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 — Воронежской, 14 — Курской и 1 — над Брянской областью.
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