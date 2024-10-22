Дроны атаковали предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ — видео

Дроны атаковали предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

Беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим" в Тамбовской области и промышленное предприятие в Воронежской области России. В результате атаки на предприятиях вспыхнули пожары.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали российские предприятия в Тамбовской и Воронежской областях, вызвав пожары.
  • В результате атаки по словам губернаторов обеих областей пострадавших нет, но возникло небольшое возгорание на зданиях предприятий.
  • Специалисты экстренных служб оказали необходимую помощь на местах происшествий и работают над установлением обстоятельств атаки.
  • Минобороны РФ заявляет о сбитых 18 украинских дронах, над территорией России, что свидетельствует о масштабности происшедшего.

Что известно о новой “бавовне” в двух областях РФ

Как заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в городе Рассказово в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием.

Вместо этого Губернатор заверил, что пострадавших нет, пожар через час потушили и все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия, — заявил губернатор.

Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". На 7 утра на месте работают пожарные расчеты.

Кроме этого, РосСМИ сообщают, что дроны атаковали спиртзавод в Тульской области.

Пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовский район. По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия, — заявил губернатор области.

Из-за масштабной атаки дронов временно закрыли аэропорт Нижнего Новгорода. В частности, был объявлен план "Ковер".

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

Несмотря на многочисленные взрывы и возгорание в результате атаки дронов в Минобороны РФ, заявили, что якобы сбили 18 украинских дронов над территорией России.

Сообщается, что 11 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 3 — над Белгородской, 2 — над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее РФ — видео
Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" на аэродроме РФ в Адыгее — дроны уничтожили склад с топливом
"Бавовна" на аэродроме РФ в Адыгее — дроны уничтожили склад с топливом
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске РФ — видео
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?