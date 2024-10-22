Дроны атаковали предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ — видео

Беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим" в Тамбовской области и промышленное предприятие в Воронежской области России. В результате атаки на предприятиях вспыхнули пожары.
Главные тезисы
- Дроны атаковали российские предприятия в Тамбовской и Воронежской областях, вызвав пожары.
- В результате атаки по словам губернаторов обеих областей пострадавших нет, но возникло небольшое возгорание на зданиях предприятий.
- Специалисты экстренных служб оказали необходимую помощь на местах происшествий и работают над установлением обстоятельств атаки.
- Минобороны РФ заявляет о сбитых 18 украинских дронах, над территорией России, что свидетельствует о масштабности происшедшего.
Что известно о новой “бавовне” в двух областях РФ
Как заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в городе Рассказово в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием.
Вместо этого Губернатор заверил, что пострадавших нет, пожар через час потушили и все необходимые службы города дежурят на месте.
Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.
Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". На 7 утра на месте работают пожарные расчеты.
Кроме этого, РосСМИ сообщают, что дроны атаковали спиртзавод в Тульской области.
Из-за масштабной атаки дронов временно закрыли аэропорт Нижнего Новгорода. В частности, был объявлен план "Ковер".
Россияне отчитались о якобы сбитых дронах
Несмотря на многочисленные взрывы и возгорание в результате атаки дронов в Минобороны РФ, заявили, что якобы сбили 18 украинских дронов над территорией России.
Сообщается, что 11 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 3 — над Белгородской, 2 — над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями.
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