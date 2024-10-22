Дроны атаковали предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ — видео

Беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим" в Тамбовской области и промышленное предприятие в Воронежской области России. В результате атаки на предприятиях вспыхнули пожары.

Что известно о новой “бавовне” в двух областях РФ

Как заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в городе Рассказово в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием.

Вместо этого Губернатор заверил, что пострадавших нет, пожар через час потушили и все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия, — заявил губернатор. Поделиться

Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". На 7 утра на месте работают пожарные расчеты.

Кроме этого, РосСМИ сообщают, что дроны атаковали спиртзавод в Тульской области.

Пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовский район. По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия, — заявил губернатор области. Поделиться

Из-за масштабной атаки дронов временно закрыли аэропорт Нижнего Новгорода. В частности, был объявлен план "Ковер".

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

Несмотря на многочисленные взрывы и возгорание в результате атаки дронов в Минобороны РФ, заявили, что якобы сбили 18 украинских дронов над территорией России.