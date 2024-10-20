Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске РФ — видео

20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.

Что известно о "бавовне" в российском Дзержинске

Как отмечают местные жители, были мощные взрывы и белый дым в районе завода.

В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.

Впоследствии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что этой ночью ПВО и РЭБ "отразили атаку БПЛА на территории зержинской промзоны".

По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой, — говорится в заявлении российского чиновника. Поделиться

Он добавил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

Напомним, завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

23 июня 2023 завод занесен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Россияне жалуются на массированную атаку дронов

Сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября велась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников.

В частности, из-за "массированной" атаки дронов ПВО работала в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской и Московской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате работы ПВО в Раменском городском округе якобы была "отбита атака летевшего на Москву беспилотника".

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о якобы "подавление" БПЛА в небе над Липецким и Липецким муниципальным округом.

На месте падения обломков работают спецслужбы, — информировал российский чиновник, просил также не публиковали в интернете "фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов". Поделиться

В 02.22 он рассказал, что "обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника".

Также взрывы раздавались и в Орловской области.