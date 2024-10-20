Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську РФ — відео

20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.

Що відомо про “бавовну“ у російському Дзержинську

Як зазначають місцеві жителі були потужні вибухи і білий дим у районі заводу.

Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.

Згодом губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін розповів, що цієї ночі ППО та РЕБ "відбили атаку БПЛА на території дзержинської промзони".

За попередніми даними, четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства, отримали легкі осколкові поранення — їм надано необхідну медичну допомогу, всіх відпущено додому, — йдеться у заяві російського чиновника. Поширити

Він додав, що на місці падіння уламків працюють оперативні служби.

Нагадаємо, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

Завод внесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

23 червня 2023 року завод занесено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів

Одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня велася робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників.

Зокрема через "масовану" атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що внаслідок роботи ППО в Раменському міському окрузі начебто було "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".

Натомість Губернатор Липецької області Ігор Артамонов розповів про начебто "придушення" БПЛА в небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.

На місці падіння уламків працюють спецслужби, — інформував російський чиновник, та просив також не публікували в інтернеті "фото та відео про наслідки атак безпілотників або їх прольотів". Поширити

О 02.22 він розповів, що "уламки БПЛА впали на проїжджу частину в районі Сирського Рудніка".

Також вибухи лунали і в Орловській області.