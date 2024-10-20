Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську РФ — відео

20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.
Головні тези:
- Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську, спричинивши потужні вибухи та пожежі.
- Завод є важливим виробником вибухових речовин і перебуває під санкціями кількох країн, включаючи Євросоюз та США.
- Атаки дронів також фіксувалися у кількох областях Росії, привертаючи увагу сил протиповітряної оборони.
- Робота ППО була відзначена у Липецькій, Тульській, Рязанській та інших областях через масовану атаку дронів.
Що відомо про “бавовну“ у російському Дзержинську
Як зазначають місцеві жителі були потужні вибухи і білий дим у районі заводу.
Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.
Згодом губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін розповів, що цієї ночі ППО та РЕБ "відбили атаку БПЛА на території дзержинської промзони".
Він додав, що на місці падіння уламків працюють оперативні служби.
Нагадаємо, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.
Завод внесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
23 червня 2023 року завод занесено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів
Одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня велася робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників.
Зокрема через "масовану" атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що внаслідок роботи ППО в Раменському міському окрузі начебто було "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".
Натомість Губернатор Липецької області Ігор Артамонов розповів про начебто "придушення" БПЛА в небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.
О 02.22 він розповів, що "уламки БПЛА впали на проїжджу частину в районі Сирського Рудніка".
Також вибухи лунали і в Орловській області.
Також в мережі з'явилися кадри, на яких можна почути вибухи цієї ночі, внаслідок начебто роботи ППО через атаку безпілотників у Курській області, зокрема у Курську, та повідомлялося про гучні вибухи в районі міста Жєлєзногорськ.
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