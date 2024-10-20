Понад 100 дронів атакували кілька областей РФ — відео

Одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня лунали вибухи внаслідок масованої атаки дронів. Росіяни традиційно заявили, що ППО “успішно відбили” атаку безпілотників.

Росію масовано атакували понад 100 безпілотників

Міністерство оборони Росії заявило, нібито за ніч було збито 110 українських безпілотників.

Зокрема окупанти запевняють, нібито 43 БПЛА знищено над територією Курської області, 27 — над територією Липецької області, 18 — над територією Орловської області, 8 — над територією Нижегородської області, 7 — над територією Бєлгородської області, 6 — над територією Брянської області, і один — над територією Московської області.

Натомість як повідомляють росЗМІ, у кількох областях було чутно вибухи та виникли пожежі.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов розповів про начебто "придушення" БПЛА в небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом. Проте о 02.22 він розповів, що "уламки БПЛА впали на проїжджу частину в районі Сирського Рудніка".

Також вибухи лунали і в Орловській області.

Також в мережі з'явилися кадри, на яких можна почути вибухи цієї ночі, внаслідок начебто роботи ППО через атаку безпілотників у Курській області, зокрема у Курську, та повідомлялося про гучні вибухи в районі міста Жєлєзногорськ.

Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську РФ

20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.

Як зазначають місцеві жителі були потужні вибухи і білий дим у районі заводу.

Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.

Нагадаємо, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

Завод внесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".