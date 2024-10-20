Более 100 дронов атаковали несколько областей РФ — видео

Сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября раздавались взрывы в результате массированной атаки дронов. Россияне традиционно заявили, что ПВО "успешно отразили" атаку беспилотников.
Главные тезисы
- Более 100 украинских дронов атаковали несколько областей России, вызвав взрывы и пожары в ночь на 20 октября.
- Министерство обороны России заявило о сбитых 110 беспилотниках, распределив их количество по различным регионам.
- Дроны атаковали завод в Дзержинске, Нижегородская область, приведя к мощным взрывам и производственным нарушениям.
- Завод имени Я. М. Свердлова находится в санкционном списке нескольких стран, что демонстрирует его значимость для производства взрывчатых веществ.
- Санкции наложены украинскими, европейскими, американскими, британскими, японскими и швейцарскими организациями из-за поддержки подрывных действий.
Россию массированно атаковали более 100 беспилотников
Министерство обороны России заявило, что за ночь были сбиты 110 украинских беспилотников.
В частности оккупанты уверяют, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брян — над территорией Московской области.
Как сообщают росСМИ, в нескольких областях были слышны взрывы и возникли пожары.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о якобы "подавление" БПЛА в небе над Липецким и Липецким муниципальным округом. Однако в 02.22 он рассказал, что "обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника".
Также взрывы раздавались и в Орловской области.
Также в сети появились кадры, на которых можно услышать взрывы этой ночью, в результате работы ПВО из-за атаки беспилотников в Курской области, в частности в Курске, и сообщалось о громких взрывах в районе города Железногорск.
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске РФ
20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.
Как отмечают местные жители, были мощные взрывы и белый дым в районе завода.
В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.
Напомним, завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.
Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
23 июня 2023 завод занесен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.
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