Более 100 дронов атаковали несколько областей РФ — видео

Сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября раздавались взрывы в результате массированной атаки дронов. Россияне традиционно заявили, что ПВО "успешно отразили" атаку беспилотников.

Россию массированно атаковали более 100 беспилотников

Министерство обороны России заявило, что за ночь были сбиты 110 украинских беспилотников.

В частности оккупанты уверяют, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брян — над территорией Московской области.

Как сообщают росСМИ, в нескольких областях были слышны взрывы и возникли пожары.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о якобы "подавление" БПЛА в небе над Липецким и Липецким муниципальным округом. Однако в 02.22 он рассказал, что "обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника".

Также взрывы раздавались и в Орловской области.

Также в сети появились кадры, на которых можно услышать взрывы этой ночью, в результате работы ПВО из-за атаки беспилотников в Курской области, в частности в Курске, и сообщалось о громких взрывах в районе города Железногорск.

Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске РФ

20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.

Как отмечают местные жители, были мощные взрывы и белый дым в районе завода.

В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.

Напомним, завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".