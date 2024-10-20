Сили оборони уразили дронами найбільший завод РФ з виробництва вибухівки — джерела

Уночі на 20 жовтня дрони Сил оборони України вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він розташований в 900 км від кордону з Україною.

Україна дронами уразила завод вибухових речовин у РФ

Як зазначають джерела в українській розвідці, на цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Відстань від українського кордону до заводу — 900 км.

Об’єкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва.

Підприємство перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни проти України.

До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі, — повідомляють джерела. Поширити

Що відомо про “бавовну” у Дзержинську РФ

20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.

Як зазначають місцеві жителі були потужні вибухи і білий дим у районі заводу.

Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.

Завод внесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

23 червня 2023 року завод занесено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

До слова, одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня лунали вибухи внаслідок масованої атаки дронів.