Сили оборони уразили дронами найбільший завод РФ з виробництва вибухівки — джерела

Уночі на 20 жовтня дрони Сил оборони України вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він розташований в 900 км від кордону з Україною.
Головні тези:
- Українські дрони вдарили по заводу імені Свердлова у РФ, який виробляє вибухові речовини та військовий арсенал.
- Завод попав під санкції кількох країн через співпрацю в веденні війни проти України.
- Атака десятками українських дронів свідчить про посилення військових дій та стратегічну важливість об'єкта.
Україна дронами уразила завод вибухових речовин у РФ
Як зазначають джерела в українській розвідці, на цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.
Відстань від українського кордону до заводу — 900 км.
Об’єкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва.
Підприємство перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни проти України.
Що відомо про “бавовну” у Дзержинську РФ
20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.
Як зазначають місцеві жителі були потужні вибухи і білий дим у районі заводу.
Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.
Завод внесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
23 червня 2023 року завод занесено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
До слова, одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня лунали вибухи внаслідок масованої атаки дронів.
Зокрема окупанти запевняють, нібито 43 БПЛА знищено над територією Курської області, 27 — над територією Липецької області, 18 — над територією Орловської області, 8 — над територією Нижегородської області, 7 — над територією Бєлгородської області, 6 — над територією Брянської області, і один — над територією Московської області.
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