Силы обороны поразили дронами крупнейший завод РФ по производству взрывчатки — источники

Ночью на 20 октября дроны Сил обороны Украины ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он расположен в 900 км от границы с Украиной.

Украина дронами поразила завод взрывчатых веществ в РФ

Как отмечают источники в украинской разведке, на этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от украинской границы до завода — 900 км.

Объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства.

Предприятие находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для войны против Украины.

К экономическим санкциям мы добавили дрон, который дает моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться, — сообщают источники. Поделиться

Что известно о "бавовне" в Дзержинске РФ

20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.

Как отмечают местные жители, были мощные взрывы и белый дым в районе завода.

В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.

Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

23 июня 2023 завод занесен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

К слову, сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября раздавались взрывы в результате массированной атаки дронов.