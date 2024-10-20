Силы обороны поразили дронами крупнейший завод РФ по производству взрывчатки — источники

Ночью на 20 октября дроны Сил обороны Украины ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он расположен в 900 км от границы с Украиной.
Главные тезисы
- Дроны Сил обороны Украины атаковали завод взрывчатки в РФ, важный объект для российских вооруженных сил.
- Завод имени Свердлова производит военные припасы, включая авиационные бомбы и противотанковые ракеты.
- Украина использовала десятки ударных беспилотников для атаки на завод, нарушив мирное производство на объекте.
Украина дронами поразила завод взрывчатых веществ в РФ
Как отмечают источники в украинской разведке, на этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.
Расстояние от украинской границы до завода — 900 км.
Объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства.
Предприятие находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для войны против Украины.
Что известно о "бавовне" в Дзержинске РФ
20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.
Как отмечают местные жители, были мощные взрывы и белый дым в районе завода.
В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.
Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
23 июня 2023 завод занесен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.
К слову, сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября раздавались взрывы в результате массированной атаки дронов.
В частности оккупанты уверяют, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брян — над территорией Московской области.
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