Силы обороны поразили дронами крупнейший завод РФ по производству взрывчатки — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили дронами крупнейший завод РФ по производству взрывчатки — источники

Силы обороны поразили дронами крупнейший завод РФ по производству взрывчатки — источники
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Источник:  online.ua

Ночью на 20 октября дроны Сил обороны Украины ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он расположен в 900 км от границы с Украиной.

Главные тезисы

  • Дроны Сил обороны Украины атаковали завод взрывчатки в РФ, важный объект для российских вооруженных сил.
  • Завод имени Свердлова производит военные припасы, включая авиационные бомбы и противотанковые ракеты.
  • Украина использовала десятки ударных беспилотников для атаки на завод, нарушив мирное производство на объекте.

Украина дронами поразила завод взрывчатых веществ в РФ

Как отмечают источники в украинской разведке, на этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от украинской границы до завода — 900 км.

Объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства.

Предприятие находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для войны против Украины.

К экономическим санкциям мы добавили дрон, который дает моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться, — сообщают источники.

Что известно о "бавовне" в Дзержинске РФ

20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.

Как отмечают местные жители, были мощные взрывы и белый дым в районе завода.

В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.

Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

23 июня 2023 завод занесен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

К слову, сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября раздавались взрывы в результате массированной атаки дронов.

В частности оккупанты уверяют, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брян — над территорией Московской области.

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