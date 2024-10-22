Украинские дроны атаковали военные объекты на предприятиях РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дроны атаковали военные объекты на предприятиях РФ

ЦПД
Украинские дроны атаковали военные объекты на предприятиях РФ
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В ночь на 22 октября дроны атаковали предприятия в нескольких областях РФ. Среди них спиртзаводы, которые россияне используют не только для производства спирта, но и для создания топлива и взрывчатых веществ для военных целей.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали несколько спиртзаводов в России, которые используются для производства топлива и взрывчатых веществ для военных целей.
  • Предприятия, которые подверглись атакам, хоть и работают как гражданские, имеют фактическое военное значение, подчеркнули эксперты.
  • В результате атак возникли взрывы и пожары на спиртзаводах в разных областях России, но по предварительным данным пострадавших нет.

Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:

  • "Биохим" — предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

  • Лужковский спиртзавод;

  • Ефремовский спиртзавод;

  • Промышленное предприятие в Воронежской области.

Андрей Коваленко подчеркнул, что эти предприятия, хоть и работают под видом гражданских, фактически имеют военное значение.

Что известно о новой “бавовне” в двух областях РФ

Как заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в городе Рассказово в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием.

Вместо этого Губернатор заверил, что пострадавших нет, пожар через час потушили и все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия, — заявил губернатор.

Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". На 7 утра на месте работают пожарные расчеты.

Кроме этого, РосСМИ сообщают, что дроны атаковали спиртзавод в Тульской области.

Пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовский район. По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия, — заявил губернатор области.

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