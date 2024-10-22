Украинские дроны атаковали военные объекты на предприятиях РФ

В ночь на 22 октября дроны атаковали предприятия в нескольких областях РФ. Среди них спиртзаводы, которые россияне используют не только для производства спирта, но и для создания топлива и взрывчатых веществ для военных целей.

Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:

"Биохим" — предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие в Воронежской области.

Андрей Коваленко подчеркнул, что эти предприятия, хоть и работают под видом гражданских, фактически имеют военное значение.

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Как заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в городе Рассказово в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием.

Вместо этого Губернатор заверил, что пострадавших нет, пожар через час потушили и все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия, — заявил губернатор. Поделиться

Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". На 7 утра на месте работают пожарные расчеты.

Кроме этого, РосСМИ сообщают, что дроны атаковали спиртзавод в Тульской области.