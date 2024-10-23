Производство украинских дронов. В Минобороны отчитались о перевыполнении плана 2024 года

Украина перевыполнила план по производству дронов. Всего за 2024 Минобороны допустило к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.
Главные тезисы
- Украина перевыполнила план по производству дронов, изготовив более 1 млн дронов в 2024 году.
- Украинским дальнобойным БпЛА удалось доказать свою эффективность, получив признание военных экспертов.
- Производство украинских дронов сделало значительный шаг в развитии беспилотных систем, включая авиацию и роботизированные комплексы.
- В 2024 году в украинских вооруженных силах было допущено более 900 новых образцов вооружения и военной техники, включая более 200 беспилотных авиационных комплексов.
Украина произвела более 1 млн дронов в 2024 году
Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024-м в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Замминистра обороны добавил, что производство сделало очень весомый шаг в создании беспилотных систем. Особенно это касается беспилотной авиации, ближнего и дальнего действия.
По словам Гаврилюка, с февраля 2022 года допущено к снабжению в войсках более 200 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) разных типов и назначения, более 40 наземных роботизированных комплексов (НРК) отечественного производства. Большинство из них именно в 2024 году. За девять месяцев текущего года было допущено в эксплуатацию 140 БпАК и 33 НРК.
Дальнобойные украинские дроны являются эффективным оружием.
Остин отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, "повлиявшее на поле боя".
Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.
Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точной наводкой стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал.
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