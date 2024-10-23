Производство украинских дронов. В Минобороны отчитались о перевыполнении плана 2024 года
Категория
Украина
Дата публикации

Производство украинских дронов. В Минобороны отчитались о перевыполнении плана 2024 года

Дрон
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Источник:  РБК Украина

Украина перевыполнила план по производству дронов. Всего за 2024 Минобороны допустило к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

Главные тезисы

  • Украина перевыполнила план по производству дронов, изготовив более 1 млн дронов в 2024 году.
  • Украинским дальнобойным БпЛА удалось доказать свою эффективность, получив признание военных экспертов.
  • Производство украинских дронов сделало значительный шаг в развитии беспилотных систем, включая авиацию и роботизированные комплексы.
  • В 2024 году в украинских вооруженных силах было допущено более 900 новых образцов вооружения и военной техники, включая более 200 беспилотных авиационных комплексов.

Украина произвела более 1 млн дронов в 2024 году

Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024-м в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Цифры я называть не буду. Но все эти показатели по этому направлению из этих номенклатур перевыполнены. Это благодаря созданию благоприятных условий для развития в Украине оборонной индустрии по этому направлению. То есть Кабинетом министров были созданы такие условия, побуждавшие расширение производства, его масштабирование и создание большого количества частных предприятий.

Иван Гаврилюк

Иван Гаврилюк

Первый заместитель министра обороны Украины

Замминистра обороны добавил, что производство сделало очень весомый шаг в создании беспилотных систем. Особенно это касается беспилотной авиации, ближнего и дальнего действия.

Также большой шаг в этом году сделан в направлении развития наземных роботизированных комплексов и надводных комплексов. Всего за этот год было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 900 новых образцов вооружения и военной техники — за девять месяцев 2024 года.

По словам Гаврилюка, с февраля 2022 года допущено к снабжению в войсках более 200 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) разных типов и назначения, более 40 наземных роботизированных комплексов (НРК) отечественного производства. Большинство из них именно в 2024 году. За девять месяцев текущего года было допущено в эксплуатацию 140 БпАК и 33 НРК.

Дальнобойные украинские дроны являются эффективным оружием.

Остин отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, "повлиявшее на поле боя".

Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.

Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точной наводкой стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал.

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