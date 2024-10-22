Ердоган таємно ухвалив рішення проти РФ під натиском США

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган наказав таємно заблокувати експорт до Росії товарів військового призначення американського походження. Це сталося на тлі попередження з боку офіційного Вашингтона про можливі "наслідки" для Анкари.

Туреччина виконала вимогу США щодо РФ

За словами інсайдерів видання, протягом останніх кількох місяців команда Ердогана була вимушена внести зміни до своєї митної системи.

На цьому тлі Анкара заблокувала експорт понад 40 категорій товарів американського походження, які Білий дім розцінює як життєво важливі для військової машини Путіна.

Анонімне джерело пояснило журналістам, що станом на сьогодні електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправляти партії бойового спорядження, попри те, що раніше вони могли постачатись.

Виданню також вдалося дізнатися про обмеження торгівлі, які зачіпають цивільні компоненти, такі як мікросхеми і системи дистанційного керування, які, як вважають західні союзники, використовуються в озброєнні, не було оголошено публічно через "політичну делікатність".

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Варто також звернути увагу на те, що турецькі банки різко скоротили бізнес із російськими контрагентами у 2024 році.

Це сталося саме тоді, коли Штати оприлюднили указ, що загрожує санкціями проти кредиторів, які обробляють транзакції для військової машини Кремля.

Команда Джо Байдена тривалий час схвильована тим, що Анкару використовують як посередника, через якого країна-агресорка отримує доступ до товарів військового призначення, і ця підозра затьмарює відносини між двома країнами.