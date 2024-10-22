Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приказал тайно заблокировать экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения. Это произошло на фоне предупреждения со стороны официального Вашингтона о возможных "последствиях" для Анкары.

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По словам инсайдеров издания, в течение последних нескольких месяцев команд Эрдогана была вынуждена внести изменения в свою таможенную систему.

На этом фоне Анкара заблокировала экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения, которые Белый дом расценивает как жизненно важные для военной машины Путина.

Анонимный источник объяснил журналистам, что на сегодняшний день электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии боевого снаряжения, несмотря на то, что раньше они могли поставляться.

Изданию также удалось узнать об ограничениях торговли, затрагивающих гражданские компоненты, такие как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, как считают западные союзники, используются в вооружении, не были объявлены публично из-за "политической деликатности".

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Следует также обратить внимание на то, что турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами в 2024 году.

Это произошло именно тогда, когда Штаты обнародовали указ, угрожающий санкциями против кредиторов, обрабатывающих транзакции для военной машины Кремля.

Команда Джо Байдена долгое время была взволнована тем, что Анкару используют в качестве посредника, через которого страна-агрессорка получает доступ к товарам военного назначения, и это подозрение омрачает отношения между двумя странами.