Минфин США анонсировал "новые мощные санкции", которые будут нацелены на третьи страны, помогающие России вести захватническую войну против Украины.

Вашингтон обещает новые санкции против врагов Украины

С заявлением по этому поводу выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, команда американского Минфина уже приняла соответствующее решение и официально объявит о нем на следующей неделе.

Джанет Йеллен также обратила внимание на то, что новые ограничения будут нацелены на "тех, кто способствует военной машине Кремля, в том числе посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для ее армии".

По состоянию на вечер 22 октября американская министр других подробностей будущих мер против России не раскрыла.

Что важно понимать, чв течение более 10 лет войны РФ против Украины США ввели ряд мер, направленных против источников доходов и промышленного комплекса России.

Конгресс выдвинул требование Байдену

20 октября стало известно, что двухпартийная коалиция в Конгрессе США требует от Белого дома ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли.

Там также обратили внимание на то, что действующие правила дают возможность крупной американской фирме SLB питать военную машину России.

Кроме того, Конгресс требует от Минфина и Госдепа США объяснить, санкционировала ли администрация Байдена транзакции, в рамках которых хьюстонская компания SLB, более известная по древнему названию Schlumberger, импортировала в Россию оборудование на сумму 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь прошлого года.

Что важно понимать, именно SLB является крупнейшей в мире нефтесервисной компанией.

Следует отметить, что команда Энтони Блинкена и SLB не ответила на запросы издания о комментариях.