Мінфін США анонсував "нові потужні санкції", що будуть націлені на треті країни, які допомагають Росії вести загарбницьку війну проти України.

Вашингтон обіцяє нові санкції проти ворогів України

З заявою з цього приводу виступила очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, команда американського Мінфіну уже ухвалила відповідне рішення й офіційно оголосить про нього наступного тижня.

Джанет Єллен також звернула увагу на те, що нові обмеження будуть націлені на "тих, хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".

Станом на вечір 22 жовтня американська міністерка інших подробиць майбутніх заходів проти Росії не розкрила.

Що важливо розуміти, протягом понад 10 років війни РФ проти України США запровадили низку заходів, спрямованих проти джерел доходів та промислового комплексу Росії.

Конгрес висунув вимогу Байдену щодо нових санкцій проти РФ

20 жовтня стало відомо, що двопартійна коаліція в Конгресі США вимагає від Білого дому посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі.

Там також звернули увагу на те, що чинні правила дають можливість великій американській фірмі SLB живити військову машину Росії.

Окрім того, Конгрес вимагає від Мінфіну та Держдепу США пояснити, чи санкціонувала адміністрація Байдена транзакції, в рамках яких х'юстонська компанія SLB, більш відома за давньою назвою Schlumberger, імпортувала в Росію обладнання на суму 17,5 млн доларів у період з серпня по грудень минулого року.

Що важливо розуміти, саме SLB є найбільшою у світі нафтосервісною компанією.

Варто зазначити, що команда Ентоні Блінкена та SLB не відповіли на запити видання про коментарі.