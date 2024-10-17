США ввели нові санкції проти Росії та Китаю через виробництво дронів «Гарпія»

Мінфін Сполучених Штатів 17 жовтня оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія», які РФ застосовує у війні проти України.

США ввели нові санкції проти РФ та Китаю

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та однієї фізичної особи через їхню участь у розробці та виробництві російського ударного безпілотного літального апарату далекої дії «Гарпія». Поширити

Проєкт «Гарпія» спроєктований та розроблений фахівцями з КНР. Ці дрони виробляються на заводах Китаю в співпраці з російськими оборонними компаніями перед тим, як вони потрапляють до РФ та застосовуються потім по Україні.

Таким чином, санкції США введені проти китайської компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів «Гарпія».

Крім того, до списку обмежень внесена організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, яка з російською оборонною промисловістю, а також російська компанія Торговий дім «Вектор» та її директор Артем Ямщиков.

При цьому в Вашингтоні підкреслили, що введені санкції є частиною постійних зусиль США щодо виявлення та перешкоджання діяльності осіб та організації в КНР і Росії, спрямованої на придбання РФ передових технологій в обхід обмежень.

США ухвалили нові санкції проти Росії

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.

Сьогодні Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів. Поширити

Зокрема Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в Росії. Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.