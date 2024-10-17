США ввели нові санкції проти Росії та Китаю через виробництво дронів «Гарпія»

Мінфін Сполучених Штатів 17 жовтня оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія», які РФ застосовує у війні проти України.
Головні тези:
- США ввели нові санкції проти мережі компаній з Китаю й Росії через їхню участь у розробці далекобійних дронів «Гарпія».
- Санкції спрямовані на припинення діяльності осіб та організацій, які намагаються обійти обмеження щодо придбання РФ передових технологій.
- Офіційне повідомлення Мінфіну США підкреслює, що ці заходи є частиною постійних зусиль у боротьбі з фінансовими злочинами та обмеженням обігу небезпечних технологій.
- Нові санкції є частиною міжнародних зусиль для запобігання негативним наслідкам воєнної діяльності та кіберзлочинних активностей.
США ввели нові санкції проти РФ та Китаю
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Проєкт «Гарпія» спроєктований та розроблений фахівцями з КНР. Ці дрони виробляються на заводах Китаю в співпраці з російськими оборонними компаніями перед тим, як вони потрапляють до РФ та застосовуються потім по Україні.
Таким чином, санкції США введені проти китайської компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів «Гарпія».
Крім того, до списку обмежень внесена організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, яка з російською оборонною промисловістю, а також російська компанія Торговий дім «Вектор» та її директор Артем Ямщиков.
При цьому в Вашингтоні підкреслили, що введені санкції є частиною постійних зусиль США щодо виявлення та перешкоджання діяльності осіб та організації в КНР і Росії, спрямованої на придбання РФ передових технологій в обхід обмежень.
США ухвалили нові санкції проти Росії
Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.
Зокрема Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в Росії. Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.
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