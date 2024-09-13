США ухвалили нові санкції проти державних ЗМІ Росії. Хто потрапив до списків

Держдепартамент США оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти російських державних ЗМІ, звинувативши їх у тісній співпраці з російськими військовими, а також у втручанні в демократичні вибори в інших країнах.

США ввели нові санкції проти російських пропагандистів

Сьогодні ми вводимо санкції проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії.

Про це заявив у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен.

Згідно з документами, обмеження запроваджені проти трьох структур RT: агентства «Россия сегодня», АНО «Евразия» та АНО «ТВ-Новости». Крім того, адресні санкції введено проти гендиректора «Россия сегодня» Дмитра Кисельова, а також керівниці «Евразии» Неллі Парутенко.

За словами держсекретаря США, ці структури втручалися у виборчі процеси, зокрема, в Республіці Молдова. Однак, зауважив він, «це не охоплює повного масштабу зусиль Росії з підриву демократії» в усьому світі, спрямованих на поширення дезінформації та поляризації вільних і відкритих суспільств. Поширити

Блінкен повідомив, що США, Британія й Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, «щоби згуртувати союзників і партнерів у всьому світу й залучити до нашої боротьби із загрозою». У цьому звʼязку він підкреслив, що особливу загрозу становлять RT та інші механізми російської дезінформації й таємного впливу.

США ввели санкції проти російських пропагандистів

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 4 вересня ввів санкції проти російських пропагандистів через втручання у вибори президента. До санкційного переліку увійшла головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники й не тільки.

Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій десять осіб і дві організації в межах скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви щодо зловмисного впливу на президентські вибори 2024 року в Сполучених Штатах

Керівники RT вербували впливових американських осіб, аби ті підігравали російським наративам. Головна мета пропагандистів — підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій напередодні виборів у США.

Осіб та організацій, яких внесли у чорний список, підозрюють у використанні дезінформації та діпфейків, зокрема створених за допомогою штучного інтелекту. Поширити

До санкційного переліку увійшла редакторка Маргарита Симоньян та три її заступники: Єлізавета Бродська, Антон Анісімов, Андрій Кияшко. У чорному списку також опинились інші пропагандисти:

Олена Афанасьєва;

Костянтин Калашніков;

Олександр Нєженцев;

Анастасія Єрмошкіна;

Олексій Гаращенко.