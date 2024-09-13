США ухвалили нові санкції проти державних ЗМІ Росії. Хто потрапив до списків

Держдепартамент США оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти російських державних ЗМІ, звинувативши їх у тісній співпраці з російськими військовими, а також у втручанні в демократичні вибори в інших країнах.
Головні тези:
- США ухвалили нові санкції проти російських державних ЗМІ за співпрацю з військовими та втручання у виборчі процеси.
- Санкції адресно введені проти RT, «Россия сегодня», «Евразія», «ТВ-Новости» та керівництва цих структур.
- Санкції також поширюються на громадські платформи, які можуть мати зв'язки з ФСБ Росії, у рамках відповіді на зловмисні дії Москви щодо президентських виборів.
США ввели нові санкції проти російських пропагандистів
Сьогодні ми вводимо санкції проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії.
Про це заявив у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен.
Згідно з документами, обмеження запроваджені проти трьох структур RT: агентства «Россия сегодня», АНО «Евразия» та АНО «ТВ-Новости». Крім того, адресні санкції введено проти гендиректора «Россия сегодня» Дмитра Кисельова, а також керівниці «Евразии» Неллі Парутенко.
Блінкен повідомив, що США, Британія й Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, «щоби згуртувати союзників і партнерів у всьому світу й залучити до нашої боротьби із загрозою». У цьому звʼязку він підкреслив, що особливу загрозу становлять RT та інші механізми російської дезінформації й таємного впливу.
США ввели санкції проти російських пропагандистів
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 4 вересня ввів санкції проти російських пропагандистів через втручання у вибори президента. До санкційного переліку увійшла головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники й не тільки.
Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій десять осіб і дві організації в межах скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви щодо зловмисного впливу на президентські вибори 2024 року в Сполучених Штатах
Керівники RT вербували впливових американських осіб, аби ті підігравали російським наративам. Головна мета пропагандистів — підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій напередодні виборів у США.
До санкційного переліку увійшла редакторка Маргарита Симоньян та три її заступники: Єлізавета Бродська, Антон Анісімов, Андрій Кияшко. У чорному списку також опинились інші пропагандисти:
Олена Афанасьєва;
Костянтин Калашніков;
Олександр Нєженцев;
Анастасія Єрмошкіна;
Олексій Гаращенко.
Санкції OFAC також поширюються на громадські платформи «Діалог» та «Діалог Регіони». Ймовірно, вони мають зв’язки з ФСБ Росії.
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