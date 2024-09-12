Нові санкції США вдарили по російському IT-сектору. Що відомо

США ввели нові санкції проти Росії через вторгнення РФ в Україну, цього разу вони зачепили IT-сферу. Деякі компанії вийшли з російського ринку, а інші ввели суттєві обмеження.

Нові санкції США проти Росії

Американські обмеження вступили у законну силу вже з 12 вересня 2024 року. Згідно з новими антиросійськими санкціями, повністю припинять роботу у РФ такі сервіси:

Atlassian;

Notion;

Jira;

SAP;

Autodesk;

Oracle;

Trello;

Miro (обмеження стосуються акаунтів з РФ та Білорусі);

Slack;

CAD.

Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів, — йдеться у повідомленні МЗС.

Компанія Google більше не дозволяє реєструвати нові акаунти з російських номерів. Також блогери з РФ не зможуть отримувати дохід через AdSense.

Microsoft також вводить обмеження. Компанія вже розпочала відключення користувачів з Росії від своїх хмарних сервісів.

У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії, — йдеться у повідомленні.

Антиросійські санкції від Британії

Велика Британія 10 вересня 2024 року ввела пакет потужних санкцій проти Повітряно-космічних сил РФ, командування військово-транспортної авіації та 924-го Державного центру безпілотної авіації.

Останній постачає російській армії дрони, які потім атакують українські міста.

Подібні санкції проти ПКС РФ ввели і США. Щоправда, це сталось ще два роки тому.