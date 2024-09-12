Нові санкції США вдарили по російському IT-сектору. Що відомо

США ввели нові санкції проти Росії через вторгнення РФ в Україну, цього разу вони зачепили IT-сферу. Деякі компанії вийшли з російського ринку, а інші ввели суттєві обмеження.
Головні тези:
- Нові санкції США проти Росії зачепили IT-сектор, обмеживши доступ до популярних сервісів і продуктів.
- В РФ недоступні наступні продукти: Atlassian, Notion, Jira, SAP, Autodesk, Oracle, Trello, Miro, Slack, CAD.
- Американські іТ-компанії не можуть надавати послуги російським юридичним особам, які стосується консалтингу та проєктування.
- Глобальні гіганти, такі як Google та Microsoft, також ввели обмеження для користувачів з Росії.
Нові санкції США проти Росії
Американські обмеження вступили у законну силу вже з 12 вересня 2024 року. Згідно з новими антиросійськими санкціями, повністю припинять роботу у РФ такі сервіси:
Atlassian;
Notion;
Jira;
SAP;
Autodesk;
Oracle;
Trello;
Miro (обмеження стосуються акаунтів з РФ та Білорусі);
Slack;
CAD.
Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів, — йдеться у повідомленні МЗС.
Компанія Google більше не дозволяє реєструвати нові акаунти з російських номерів. Також блогери з РФ не зможуть отримувати дохід через AdSense.
Microsoft також вводить обмеження. Компанія вже розпочала відключення користувачів з Росії від своїх хмарних сервісів.
У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії, — йдеться у повідомленні.
Антиросійські санкції від Британії
Велика Британія 10 вересня 2024 року ввела пакет потужних санкцій проти Повітряно-космічних сил РФ, командування військово-транспортної авіації та 924-го Державного центру безпілотної авіації.
Останній постачає російській армії дрони, які потім атакують українські міста.
Подібні санкції проти ПКС РФ ввели і США. Щоправда, це сталось ще два роки тому.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-