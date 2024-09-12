Новые санкции США ударили по российскому IT-сектору. Что известно

США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они затронули IT-сферу. Некоторые компании вышли с российского рынка, другие ввели существенные ограничения.

Новые санкции США против России

Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:

Atlassian;

Notion;

Jira;

SAP;

Autodesk;

Oracle;

Trello;

Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Беларуси);

Slack;

CAD.

Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.

Компания Google больше не разрешает регистрировать новые аккаунты с российских номеров. Также блогеры из РФ не смогут получать доход через AdSense.

Microsoft также вводит ограничения. Компания уже приступила к отключению пользователей из России от своих облачных сервисов.

В ноябре 2022 года Санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против РФ. После длительных консультаций благодарим партнеров за решительные действия, — говорится в сообщении. Поделиться

Антироссийские санкции от Великобритании

Великобритания 10 сентября 2024 года ввела пакет мощных санкций против Воздушно-космических сил РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го Государственного центра беспилотной авиации.

Последний снабжает российскую армию дронами, которые затем атакуют украинские города.

Подобные санкции против ВКС РФ ввели и США. Правда, это произошло еще два года тому назад.