Новые санкции США ударили по российскому IT-сектору. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Новые санкции США ударили по российскому IT-сектору. Что известно

МИД Украины
санкции
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США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они затронули IT-сферу. Некоторые компании вышли с российского рынка, другие ввели существенные ограничения.

Главные тезисы

  • Новые санкции США против России затронули IT-сектор, ограничив доступ к популярным сервисам и продуктам.
  • В РФ недоступны следующие продукты: Atlassian, Notion, Jira, SAP, Autodesk, Oracle, Trello, Miro, Slack, CAD.
  • Американские IT-компании не могут предоставлять услуги российским юридическим лицам, касающимся консалтинга и проектирования.
  • Глобальные гиганты, такие как Google и Microsoft, ввели также ограничения для пользователей из России.

Новые санкции США против России

Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:

  • Atlassian;

  • Notion;

  • Jira;

  • SAP;

  • Autodesk;

  • Oracle;

  • Trello;

  • Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Беларуси);

  • Slack;

  • CAD.

Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.

Компания Google больше не разрешает регистрировать новые аккаунты с российских номеров. Также блогеры из РФ не смогут получать доход через AdSense.

Microsoft также вводит ограничения. Компания уже приступила к отключению пользователей из России от своих облачных сервисов.

В ноябре 2022 года Санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против РФ. После длительных консультаций благодарим партнеров за решительные действия, — говорится в сообщении.

Антироссийские санкции от Великобритании

Великобритания 10 сентября 2024 года ввела пакет мощных санкций против Воздушно-космических сил РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го Государственного центра беспилотной авиации.

Последний снабжает российскую армию дронами, которые затем атакуют украинские города.

Подобные санкции против ВКС РФ ввели и США. Правда, это произошло еще два года тому назад.

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