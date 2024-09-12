Новые санкции США ударили по российскому IT-сектору. Что известно

США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они затронули IT-сферу. Некоторые компании вышли с российского рынка, другие ввели существенные ограничения.
Главные тезисы
- Новые санкции США против России затронули IT-сектор, ограничив доступ к популярным сервисам и продуктам.
- В РФ недоступны следующие продукты: Atlassian, Notion, Jira, SAP, Autodesk, Oracle, Trello, Miro, Slack, CAD.
- Американские IT-компании не могут предоставлять услуги российским юридическим лицам, касающимся консалтинга и проектирования.
- Глобальные гиганты, такие как Google и Microsoft, ввели также ограничения для пользователей из России.
Новые санкции США против России
Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:
Atlassian;
Notion;
Jira;
SAP;
Autodesk;
Oracle;
Trello;
Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Беларуси);
Slack;
CAD.
Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.
Компания Google больше не разрешает регистрировать новые аккаунты с российских номеров. Также блогеры из РФ не смогут получать доход через AdSense.
Microsoft также вводит ограничения. Компания уже приступила к отключению пользователей из России от своих облачных сервисов.
Антироссийские санкции от Великобритании
Великобритания 10 сентября 2024 года ввела пакет мощных санкций против Воздушно-космических сил РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го Государственного центра беспилотной авиации.
Последний снабжает российскую армию дронами, которые затем атакуют украинские города.
Подобные санкции против ВКС РФ ввели и США. Правда, это произошло еще два года тому назад.
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