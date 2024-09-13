США приняли новые санкции против государственных СМИ России. Кто попал в списки

Госдепартамент США объявил 13 сентября о введении новых санкций против российских государственных СМИ, обвинив их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.
Главные тезисы
- США ввели новые санкции против российских государственных СМИ из-за сотрудничества с российскими военными и вмешательства в избирательные процессы.
- Санкции затронули такие известные СМИ, как RT, Россия сегодня, Евразия и ТВ-Новости, а также их руководство.
- Пропагандисты, включая главных редакторов и руководителей санкционированных СМИ, подозреваются в распространении дезинформации и вмешательстве в избирательные процессы.
- США планируют совместную дипломатическую кампанию с Великобританией и Канадой для борьбы с российской дезинформацией и тайным влиянием в мире.
США ввели новые санкции против российских пропагандистов
Сегодня мы вводим санкции против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции по глобальному влиянию России.
Об этом заявил в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Согласно документам, ограничения введены против трех структур RT: агентства Россия сегодня, АНО Евразия и АНО ТВ-Новости. Кроме того, адресные санкции введены против гендиректора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, а также руководительницы "Евразии" Нелли Парутенко.
Блинкен сообщил, что США, Британия и Канада приступают к совместной дипломатической кампании, «чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру и привлечь к нашей борьбе с угрозой». В этой связи он подчеркнул, что особую угрозу представляют RT и другие механизмы российской дезинформации и тайного влияния.
США ввели санкции против российских пропагандистов
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 4 сентября ввел санкции против российских пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента. В санкционный список вошла главная редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и не только.
Сегодня OFAC вносит в список санкций десять человек и две организации в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы по поводу злонамеренного влияния на президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах.
Руководители RT вербовали влиятельных американских лиц, чтобы те подыгрывали российским нарративам. Главная цель пропагандистов — взорвать доверие к избирательным процессам и институтам накануне выборов в США.
В санкционный список вошла редактор Маргарита Симоньян и три ее заместителя: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко. В черном списке оказались другие пропагандисты:
Елена Афанасьева;
Константин Калашников;
Александр Неженцев;
Анастасия Ермошкина;
Алексей Гаращенко.
Санкции OFAC также распространяются на общественные платформы Диалог и Диалог Регионы. Вероятно, у них есть связи с ФСБ России.
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