США приняли новые санкции против государственных СМИ России. Кто попал в списки
Категория
Политика
Дата публикации

США приняли новые санкции против государственных СМИ России. Кто попал в списки

U.S.Department of a Treasury
США
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Госдепартамент США объявил 13 сентября о введении новых санкций против российских государственных СМИ, обвинив их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.

Главные тезисы

  • США ввели новые санкции против российских государственных СМИ из-за сотрудничества с российскими военными и вмешательства в избирательные процессы.
  • Санкции затронули такие известные СМИ, как RT, Россия сегодня, Евразия и ТВ-Новости, а также их руководство.
  • Пропагандисты, включая главных редакторов и руководителей санкционированных СМИ, подозреваются в распространении дезинформации и вмешательстве в избирательные процессы.
  • США планируют совместную дипломатическую кампанию с Великобританией и Канадой для борьбы с российской дезинформацией и тайным влиянием в мире.

США ввели новые санкции против российских пропагандистов

Сегодня мы вводим санкции против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции по глобальному влиянию России.

Об этом заявил в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Согласно документам, ограничения введены против трех структур RT: агентства Россия сегодня, АНО Евразия и АНО ТВ-Новости. Кроме того, адресные санкции введены против гендиректора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, а также руководительницы "Евразии" Нелли Парутенко.

По словам госсекретаря США, эти структуры вмешивались в избирательные процессы, в частности в Республике Молдова. Однако, отметил он, "это не охватывает полного масштаба усилий России по подрыву демократии" во всем мире, направленных на распространение дезинформации и поляризации свободных и открытых обществ.

Блинкен сообщил, что США, Британия и Канада приступают к совместной дипломатической кампании, «чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру и привлечь к нашей борьбе с угрозой». В этой связи он подчеркнул, что особую угрозу представляют RT и другие механизмы российской дезинформации и тайного влияния.

США ввели санкции против российских пропагандистов

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 4 сентября ввел санкции против российских пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента. В санкционный список вошла главная редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и не только.

Сегодня OFAC вносит в список санкций десять человек и две организации в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы по поводу злонамеренного влияния на президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах.

Руководители RT вербовали влиятельных американских лиц, чтобы те подыгрывали российским нарративам. Главная цель пропагандистов — взорвать доверие к избирательным процессам и институтам накануне выборов в США.

Лица и организации, внесенные в черный список, подозреваются в использовании дезинформации и дипфейков, в частности созданных с помощью искусственного интеллекта.

В санкционный список вошла редактор Маргарита Симоньян и три ее заместителя: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко. В черном списке оказались другие пропагандисты:

  • Елена Афанасьева;

  • Константин Калашников;

  • Александр Неженцев;

  • Анастасия Ермошкина;

  • Алексей Гаращенко.

Санкции OFAC также распространяются на общественные платформы Диалог и Диалог Регионы. Вероятно, у них есть связи с ФСБ России.

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