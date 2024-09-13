США приняли новые санкции против государственных СМИ России. Кто попал в списки

Госдепартамент США объявил 13 сентября о введении новых санкций против российских государственных СМИ, обвинив их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.

США ввели новые санкции против российских пропагандистов

Сегодня мы вводим санкции против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции по глобальному влиянию России.

Об этом заявил в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Согласно документам, ограничения введены против трех структур RT: агентства Россия сегодня, АНО Евразия и АНО ТВ-Новости. Кроме того, адресные санкции введены против гендиректора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, а также руководительницы "Евразии" Нелли Парутенко.

По словам госсекретаря США, эти структуры вмешивались в избирательные процессы, в частности в Республике Молдова. Однако, отметил он, "это не охватывает полного масштаба усилий России по подрыву демократии" во всем мире, направленных на распространение дезинформации и поляризации свободных и открытых обществ. Поделиться

Блинкен сообщил, что США, Британия и Канада приступают к совместной дипломатической кампании, «чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру и привлечь к нашей борьбе с угрозой». В этой связи он подчеркнул, что особую угрозу представляют RT и другие механизмы российской дезинформации и тайного влияния.

США ввели санкции против российских пропагандистов

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 4 сентября ввел санкции против российских пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента. В санкционный список вошла главная редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и не только.

Сегодня OFAC вносит в список санкций десять человек и две организации в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы по поводу злонамеренного влияния на президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах.

Руководители RT вербовали влиятельных американских лиц, чтобы те подыгрывали российским нарративам. Главная цель пропагандистов — взорвать доверие к избирательным процессам и институтам накануне выборов в США.

Лица и организации, внесенные в черный список, подозреваются в использовании дезинформации и дипфейков, в частности созданных с помощью искусственного интеллекта. Поделиться

В санкционный список вошла редактор Маргарита Симоньян и три ее заместителя: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко. В черном списке оказались другие пропагандисты:

Елена Афанасьева;

Константин Калашников;

Александр Неженцев;

Анастасия Ермошкина;

Алексей Гаращенко.