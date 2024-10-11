США розширили санкції проти нафтохімічної галузі Ірану

Міністерство фінансів США 11 жовтня ввело нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку Тегерана проти Ізраїлю.
Головні тези:
- Міністерство фінансів США ввело нові санкції проти нафтохімічного сектору Ірану після масованої ракетної атаки Ізраїлю.
- Нові обмеження стосуються десяти організацій та семнадцяти суден, які беруть участь в операціях Національної іранської нафтової компанії.
- Увечері 1 жовтня есмінці США у Середземному морі збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.
США розширили санкції проти Ірану через його атаку на Ізраїль
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).
Сьогодні США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого безпосереднього нападу на Ізраїль цього року.
Так, нові обмеження вводяться проти десяти організацій у кількох юрисдикціях, а також 17 суден через їхню участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти якої вже діють санкції Сполучених Штатів.
Загалом ці дії спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт.
США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану
1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю майже дві сотні балістичних ракет. Це відбулося через кілька днів, як ВПС Ізраїлю завдавали удару по головному штабу терористичного угруповання «Хезболла» в Бейруті, під час якого ліквідували верхівку цієї організації, в тому числі її лідера Хасана Насралли.
Увечері 1 жовтня президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.
Згодом з’явилася інформація про те, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.
Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.
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