США розширили санкції проти нафтохімічної галузі Ірану

Міністерство фінансів США 11 жовтня ввело нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку Тегерана проти Ізраїлю.

США розширили санкції проти Ірану через його атаку на Ізраїль

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Сьогодні США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого безпосереднього нападу на Ізраїль цього року.

Так, нові обмеження вводяться проти десяти організацій у кількох юрисдикціях, а також 17 суден через їхню участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти якої вже діють санкції Сполучених Штатів.

Крім того, Державний департамент США запроваджує обмеження проти шести організацій та шести суден за свідому участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану. Поширити

Загалом ці дії спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт.

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю майже дві сотні балістичних ракет. Це відбулося через кілька днів, як ВПС Ізраїлю завдавали удару по головному штабу терористичного угруповання «Хезболла» в Бейруті, під час якого ліквідували верхівку цієї організації, в тому числі її лідера Хасана Насралли.

Увечері 1 жовтня президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Згодом з’явилася інформація про те, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.

Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.