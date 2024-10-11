США расширили санкции против нефтехимической отрасли Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

США расширили санкции против нефтехимической отрасли Ирана

Минфин США
США
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Министерство финансов США 11 октября ввело новые отраслевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на массированную ракетную атаку Тегерана против Израиля.

Главные тезисы

  • США ввели новые отраслевые санкции против нефтехимической отрасли Ирана в ответ на ракетную атаку Тегерана на Израиль.
  • Ограничения касаются десяти организаций и семнадцати судов, участвующих в операциях Национальной иранской нефтяной компании.
  • В результате атаки на Израиль, США помогли ему отразить нападение, сбив несколько иранских ракет с помощью эсминцев в Средиземном море.

США расширили санкции против Ирана из-за его атаки на Израиль

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Сегодня США расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на атаку Ирана против Израиля 1 октября, его второе непосредственное нападение на Израиль в этом году.

Так, новые ограничения вводятся против десяти организаций в нескольких юрисдикциях, а также 17 судов из-за их участия в операциях Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), против которой уже действуют санкции Соединенных Штатов.

Кроме того, Государственный департамент США вводит ограничения против шести организаций и шести судов за сознательное участие в операциях по купле-продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из Ирана.

В целом, эти действия направлены против значительной части теневого флота танкеров и незаконных операторов, перевозящих нефть иранского режима на экспорт.

США помогали Израилю отбивать атаку Ирана

1 октября Иран выпустил по Израилю около двухсот баллистических ракет. Это произошло спустя несколько дней, как ВВС Израиля наносили удар по главному штабу террористической группировки «Хезболла» в Бейруте, во время которой ликвидировали верхушку этой организации, в том числе ее лидера Хасана Насралли.

Вечером 1 октября президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.

Впоследствии появилась информация о том, что американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько летевших на Израиль иранских ракет.

Что важно понимать, официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали.

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