США расширили санкции против нефтехимической отрасли Ирана

Министерство финансов США 11 октября ввело новые отраслевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на массированную ракетную атаку Тегерана против Израиля.
Главные тезисы
- США ввели новые отраслевые санкции против нефтехимической отрасли Ирана в ответ на ракетную атаку Тегерана на Израиль.
- Ограничения касаются десяти организаций и семнадцати судов, участвующих в операциях Национальной иранской нефтяной компании.
- В результате атаки на Израиль, США помогли ему отразить нападение, сбив несколько иранских ракет с помощью эсминцев в Средиземном море.
США расширили санкции против Ирана из-за его атаки на Израиль
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Сегодня США расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на атаку Ирана против Израиля 1 октября, его второе непосредственное нападение на Израиль в этом году.
Так, новые ограничения вводятся против десяти организаций в нескольких юрисдикциях, а также 17 судов из-за их участия в операциях Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), против которой уже действуют санкции Соединенных Штатов.
В целом, эти действия направлены против значительной части теневого флота танкеров и незаконных операторов, перевозящих нефть иранского режима на экспорт.
США помогали Израилю отбивать атаку Ирана
1 октября Иран выпустил по Израилю около двухсот баллистических ракет. Это произошло спустя несколько дней, как ВВС Израиля наносили удар по главному штабу террористической группировки «Хезболла» в Бейруте, во время которой ликвидировали верхушку этой организации, в том числе ее лидера Хасана Насралли.
Вечером 1 октября президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.
Впоследствии появилась информация о том, что американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько летевших на Израиль иранских ракет.
Что важно понимать, официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали.
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