Президент Ирана встретился с Путиным в Туркменистане после осуждения агрессии РФ против Украины
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Президент Ирана встретился с Путиным в Туркменистане после осуждения агрессии РФ против Украины

О чем говорили Путин и Пезешкиан
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11 октября российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Туркменистан, где уже успел встретиться с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как известно, именно Тегеран является одним из крупнейших поставщиков ударных дронов, ракет и другого оружия для войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил войну России против Украины, однако это не помешало ему встретиться с Путиным.
  • Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние вопросы и резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
  • Новоизбранный президент Ирана категорически отрицает передачу ракет России для войны против Украины.

О чем говорили Путин и Пезешкиан

Мы активно работаем вместе на международной арене и наши оценки событий в мире часто очень близки, — заявил нелегитимный глава Кремля во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Что касается заявлений последнего, он начал публично требовать у Израиля прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Политик цинично соврал, что именно Тель-Авив нарушает "все возможные международные соглашения".

Что важно понимать, это первая встреча российского диктатора Путина и новоизбранного президента Ирана.

Как заявил недавно помощник нелегитимного главы Кремля Юрий Ушаков, стороны обсудят двусторонние вопросы, а также резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Новый президент Ирана осудил войну России против Украины

Еще в сентябре новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан начал утверждать, что он переговорил с Западом по поводу войны России против Украины.

Более того, глава государства категорически отрицает предоставление ракет Москве, которую он осуждал за "агрессию" во время войны.

С таким заявлением он выступил на участии в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории, – сказал Пезешкиян.

Что важно понимать, недавно США обвинили Иран в передаче баллистических ракет России для войны в Украине, Тегеран эти обвинения отрицает.

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