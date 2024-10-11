Президент Ирана встретился с Путиным в Туркменистане после осуждения агрессии РФ против Украины

11 октября российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Туркменистан, где уже успел встретиться с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как известно, именно Тегеран является одним из крупнейших поставщиков ударных дронов, ракет и другого оружия для войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил войну России против Украины, однако это не помешало ему встретиться с Путиным.
- Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние вопросы и резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
- Новоизбранный президент Ирана категорически отрицает передачу ракет России для войны против Украины.
О чем говорили Путин и Пезешкиан
Что касается заявлений последнего, он начал публично требовать у Израиля прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.
Что важно понимать, это первая встреча российского диктатора Путина и новоизбранного президента Ирана.
Как заявил недавно помощник нелегитимного главы Кремля Юрий Ушаков, стороны обсудят двусторонние вопросы, а также резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Новый президент Ирана осудил войну России против Украины
Еще в сентябре новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан начал утверждать, что он переговорил с Западом по поводу войны России против Украины.
Более того, глава государства категорически отрицает предоставление ракет Москве, которую он осуждал за "агрессию" во время войны.
С таким заявлением он выступил на участии в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Что важно понимать, недавно США обвинили Иран в передаче баллистических ракет России для войны в Украине, Тегеран эти обвинения отрицает.
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