11 жовтня російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Туркменістан, де вже встиг зустрітися з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Як відомо, саме Тегеран є один з найбільших постачальників ударних дроні, ракет та іншої зброї для війни РФ проти України.

Про що говорили Путін та Пезешкіан

Ми активно працюємо разом на міжнародній арені і наші оцінки подій у світі часто дуже близькі, — заявив нелегітимний очільник Кремля під час зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Поширити

Що стосується заяв останнього, то він почав публічно вимагати в Ізраїля припинити бойові дії на Близькому Сході.

Політик цинічно збрехав, що саме Тель-Авів порушує “всі можливі міжнародні угоди”. Поширити

Що важливо розуміти, це перша зустріч російського диктатора Путіна та новообраного президента Ірану.

Як заявив нещодавно помічник нелегітимного глави Кремля Юрій Ушаков, сторони обговорять двосторонні питання, а також різке загострення ситуації на Близькому Сході.

Новий президент Ірану засудив війну Росії проти України

Ще у вересні новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан почав стверджувати, що він переговорів із Заходом щодо війни Росії проти України.

Ба більше, глава держави категорично заперечує надання ракет Москві, яку він засуджував за "агресію" під час війни.

З такою заявою він виступив під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території, — сказав Пезешкіян. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно США звинуватили Іран у передачі балістичних ракет Росії для війни в Україні, Тегеран ці звинувачення заперечує.