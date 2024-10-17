США ввели новые санкции против России и Китая из-за производства дронов «Гарпия»

Минфин Соединенных Штатов 17 октября объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов «Гарпия», применяемых РФ в войне против Украины.

США ввели новые санкции против РФ и Китая

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Сегодня OFAC вводит санкции против трех организаций и одного физического лица из-за их участия в разработке и производстве российского ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия Гарпия. Поделиться

Проект Гарпия спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, прежде чем они попадают в РФ и применяются затем по Украине.

Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., производящей двигатель L550E для дронов «Гарпия».

Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая с российской оборонной промышленностью, а также российская компания «Торговый дом Вектор» и ее директор Артем Ямщиков.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что введенные санкции являются частью постоянных усилий США по выявлению и препятствованию деятельности лиц и организации в КНР и России, направленной на приобретение передовых технологий в обход ограничений.

США приняли новые санкции против России

Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.

Сегодня Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов. Поделиться

В частности, Сеть борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, привлеченного к отмыванию денег в России. Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина РФ Сергея Иванова, играющего значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.