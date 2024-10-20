Конгрес США вимагає посилити санкції проти нафтосервісної галузі РФ

Двопартійна коаліція в Конгресі США закликала адміністрацію Джо Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі. Наразі чинні обмеження дозволяють великій американській компанії SLB підтримувати диктатора Путіна.
Головні тези:
- Конгрес США закликає посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі через співпрацю з Путіним.
- Компанія SLB продовжує збільшувати діяльність у Росії, незважаючи на міжнародні санкції через вторгнення в Україну.
- США ввели нові санкції проти компаній з Китаю та Росії, які причетні до виробництва дронів, які використовуються у війні на Україні.
- Міністерство фінансів США підтримує використання всіх інструментів для зменшення доходів Кремля та ускладнення функціонування його військової машини.
- Санкції США призвели до обмежень для китайських та російських компаній, співпраця яких призвела до розробки та виробництва дронів, використованих РФ у війні на Україні.
Компанія SLB продовжує збільшувати свою діяльність у Росії
Як зазначає видання, конгресмени звернулися до Міністерства фінансів і Держдепартаменту США з вимогою пояснити, чи санкціонувала адміністрація Байдена угоди, за якими компанія SLB (раніше відома як Schlumberger) імпортувала в Росію обладнання на суму 17,5 мільйонів доларів у період з серпня по грудень минулого року.
SLB є найбільшою нафтосервісною компанією у світі.
Вимога Конгресу з'явилася після розслідування Financial Times у серпні, яке виявило, що SLB продовжує збільшувати свою діяльність у Росії, використовуючи відхід західних конкурентів, попри міжнародні санкції через вторгнення Росії в Україну.
Держдепартамент і компанія SLB відмовилися від коментарів. Міністерство фінансів США підкреслило, що залишається відданим використанню всіх інструментів для зменшення доходів Кремля і ускладнення функціонування його військової машини.
США ввели нові санкції проти РФ та Китаю
Мінфін Сполучених Штатів 17 жовтня оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія», які РФ застосовує у війні проти України.
Проєкт «Гарпія» спроєктований та розроблений фахівцями з КНР. Ці дрони виробляються на заводах Китаю в співпраці з російськими оборонними компаніями перед тим, як вони потрапляють до РФ та застосовуються потім по Україні.
Таким чином, санкції США введені проти китайської компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів «Гарпія».
Крім того, до списку обмежень внесена організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, яка з російською оборонною промисловістю, а також російська компанія Торговий дім «Вектор» та її директор Артем Ямщиков.
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