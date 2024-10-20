Конгрес США вимагає посилити санкції проти нафтосервісної галузі РФ

Компанія SLB продовжує збільшувати свою діяльність у Росії

Як зазначає видання, конгресмени звернулися до Міністерства фінансів і Держдепартаменту США з вимогою пояснити, чи санкціонувала адміністрація Байдена угоди, за якими компанія SLB (раніше відома як Schlumberger) імпортувала в Росію обладнання на суму 17,5 мільйонів доларів у період з серпня по грудень минулого року.

SLB є найбільшою нафтосервісною компанією у світі.

Вимога Конгресу з'явилася після розслідування Financial Times у серпні, яке виявило, що SLB продовжує збільшувати свою діяльність у Росії, використовуючи відхід західних конкурентів, попри міжнародні санкції через вторгнення Росії в Україну.

Ця американська компанія підтримує військову машину Путіна, фінансуючи його варварське вторгнення в Україну, — зазначено у листі, який підписали понад 50 членів Конгресу і адресували держсекретарю Ентоні Блінкену та міністру фінансів Джанет Єллен. Поширити

Держдепартамент і компанія SLB відмовилися від коментарів. Міністерство фінансів США підкреслило, що залишається відданим використанню всіх інструментів для зменшення доходів Кремля і ускладнення функціонування його військової машини.

Американським компаніям заборонено здійснювати нові інвестиції в Росії, і ми плануємо застосовувати всі санкції проти компаній, які підпадають під нашу юрисдикцію, — зазначили в Міністерстві фінансів. Поширити

США ввели нові санкції проти РФ та Китаю

Мінфін Сполучених Штатів 17 жовтня оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія», які РФ застосовує у війні проти України.

Проєкт «Гарпія» спроєктований та розроблений фахівцями з КНР. Ці дрони виробляються на заводах Китаю в співпраці з російськими оборонними компаніями перед тим, як вони потрапляють до РФ та застосовуються потім по Україні.

Таким чином, санкції США введені проти китайської компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів «Гарпія».