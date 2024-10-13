Індія збільшує обсяги поставок товарів до Росії в обхід санкцій ― названо причини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Індія збільшує обсяги поставок товарів до Росії в обхід санкцій ― названо причини

Прапор Індії
Read in English
Джерело:  ISW

На переконання аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), збільшення обсягів поставок товарів з Індії до Росії в обхід західних санкцій відбувається на тлі великої кількості накопичених країною-агресоркою індійських рупій внаслідок продажу нафти.

Головні тези:

  • Індія збільшує поставки підсанкційних товарів до Росії в обхід західних санкцій через накопичені рупії внаслідок продажу нафти.
  • Індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії
  • Щомісячні поставки товарів подвійного призначення з Індії до Росії значно зросли
  • Близько п'ятої частини імпортованих російською оборонно-промисловою базою технологій надходить через Індію
  • Індійські фірми, можливо, допомагають Росії підтримувати військові дії в Україні

Що відомо про торгівлю між Індією та Росією в обхід західних санкцій

Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським запасам рупій від продажу нафти до Індії, — підкреслюють аналітики.

Індія збільшує поставки товарів подвійного призначення до Росії
Прапор Індії

В ISW посилаються на інформацію від Bloomberg, журналісти якого цитують посадовців з країн ЄС і США. Американські та європейські офіційні особи заявляють, що Індія стала другою країною за обсягами поставок технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії.

На першому місці знаходиться Китай.

Що відомо про зростання поставок підсанкційних товарів з Індії до Росії

Зазначається, що щомісячні поставки товарів подвійного значення з Індії до Росії зросли до 60 млн доларів у квітні та травні 2024 року порівняно з цими місяцями у 2023 році, а в липні 2024 року збільшився до 95 млн доларів.

Bloomberg із посиланням на офіційні джерела зазначає, що близько п'ятої частини "чутливих" технологій, імпортованих російською оборонно-промисловою базою, надходить через Індію.

Як зазначається, великі запаси індійських рупій у Росії після продажу російської нафти до Індії сприяють зростанню російського імпорту з Індії.

Аналітики ISW також підкреслюють, що у вересні цього року видання Financial Times випустило матеріал щодо витоку документів, які демонструють що Росія таємно купує в Індії чутливу електроніку подвійного призначення, використовуючи "значні запаси" індійських рупій, накопичені російськими банками завдяки збільшенню продажів нафти до Індії.

Незрозуміло, якою мірою приватний індійський бізнес або державні підприємства експортують ці технології до Росії, але індійські фірми, як видається, тим не менш, допомагають Росії підтримувати військові дії в Україні, — підкреслюють в ISW.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Індія вперше обігнала Китай за цінами акцій на фондовому ринку
Прапор Індії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Індія скоротила імпорт російської нафти майже на 20%
Індія скоротила імпорт російської нафти майже на 20%
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Індія постраждала через санкції США та ЄС проти алмазів з РФ
Алмази

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?