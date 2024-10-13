На переконання аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), збільшення обсягів поставок товарів з Індії до Росії в обхід західних санкцій відбувається на тлі великої кількості накопичених країною-агресоркою індійських рупій внаслідок продажу нафти.

Що відомо про торгівлю між Індією та Росією в обхід західних санкцій

Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським запасам рупій від продажу нафти до Індії, — підкреслюють аналітики. Поширити

Прапор Індії

В ISW посилаються на інформацію від Bloomberg, журналісти якого цитують посадовців з країн ЄС і США. Американські та європейські офіційні особи заявляють, що Індія стала другою країною за обсягами поставок технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії.

На першому місці знаходиться Китай.

Що відомо про зростання поставок підсанкційних товарів з Індії до Росії

Зазначається, що щомісячні поставки товарів подвійного значення з Індії до Росії зросли до 60 млн доларів у квітні та травні 2024 року порівняно з цими місяцями у 2023 році, а в липні 2024 року збільшився до 95 млн доларів.

Bloomberg із посиланням на офіційні джерела зазначає, що близько п'ятої частини "чутливих" технологій, імпортованих російською оборонно-промисловою базою, надходить через Індію.

Як зазначається, великі запаси індійських рупій у Росії після продажу російської нафти до Індії сприяють зростанню російського імпорту з Індії.

Аналітики ISW також підкреслюють, що у вересні цього року видання Financial Times випустило матеріал щодо витоку документів, які демонструють що Росія таємно купує в Індії чутливу електроніку подвійного призначення, використовуючи "значні запаси" індійських рупій, накопичені російськими банками завдяки збільшенню продажів нафти до Індії.