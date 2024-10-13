По убеждению аналитиков из Института изучения войны (ISW), увеличение объемов поставок товаров из Индии в Россию в обход западных санкций происходит на фоне большого количества накопленных страной-агрессорой индийских рупий в результате продажи нефти.

Что известно о торговле между Индией и Россией в обход западных санкций

Сообщается, что индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию, отчасти благодаря большим российским запасам рупий от продажи нефти в Индию, подчеркивают аналитики. Поделиться

Флаг Индии

В ISW ссылаются на информацию от Bloomberg, журналисты которого цитируют чиновников из стран ЕС и США. Американские и европейские официальные лица заявляют, что Индия стала второй страной по объемам поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки в Россию.

На первом месте находится Китай.

Что известно о росте поставок подсанкционных товаров из Индии в Россию

Отмечается, что ежемесячные поставки товаров двойного значения из Индии в Россию выросли до 60 млн долларов в апреле и мае 2024 года по сравнению с этими месяцами в 2023 году, а в июле 2024 года увеличился до 95 млн долларов.

Bloomberg со ссылкой на официальные источники отмечает, что около пятой части "чувствительных" технологий, импортируемых российской оборонно-промышленной базой, поступает через Индию.

Как отмечается, большие запасы индийских рупий в России после продажи российской нефти в Индию способствуют росту российского импорта из Индии.

Аналитики ISW также подчеркивают, что в сентябре этого года издание Financial Times выпустило материал по утечке документов, демонстрирующих, что Россия тайно покупает у Индии чувствительную электронику двойного назначения, используя "значительные запасы" индийских рупий, накопленные российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.