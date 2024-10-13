По убеждению аналитиков из Института изучения войны (ISW), увеличение объемов поставок товаров из Индии в Россию в обход западных санкций происходит на фоне большого количества накопленных страной-агрессорой индийских рупий в результате продажи нефти.
Главные тезисы
- Индия увеличивает поставки товаров в Россию в обход санкций за счет накопленных рупий от продажи нефти.
- Индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию.
- Ежемесячные поставки товаров двойного назначения из Индии в Россию значительно возросли.
- Часть импортируемых российской оборонно-промышленной базой технологий поступает через Индию.
- Индийские фирмы могут помогать России в поддержании военных действий в Украине.
Что известно о торговле между Индией и Россией в обход западных санкций
В ISW ссылаются на информацию от Bloomberg, журналисты которого цитируют чиновников из стран ЕС и США. Американские и европейские официальные лица заявляют, что Индия стала второй страной по объемам поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки в Россию.
На первом месте находится Китай.
Что известно о росте поставок подсанкционных товаров из Индии в Россию
Отмечается, что ежемесячные поставки товаров двойного значения из Индии в Россию выросли до 60 млн долларов в апреле и мае 2024 года по сравнению с этими месяцами в 2023 году, а в июле 2024 года увеличился до 95 млн долларов.
Bloomberg со ссылкой на официальные источники отмечает, что около пятой части "чувствительных" технологий, импортируемых российской оборонно-промышленной базой, поступает через Индию.
Как отмечается, большие запасы индийских рупий в России после продажи российской нефти в Индию способствуют росту российского импорта из Индии.
Аналитики ISW также подчеркивают, что в сентябре этого года издание Financial Times выпустило материал по утечке документов, демонстрирующих, что Россия тайно покупает у Индии чувствительную электронику двойного назначения, используя "значительные запасы" индийских рупий, накопленные российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.
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