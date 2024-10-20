Конгресс США требует ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ

Двухпартийная коалиция в Конгрессе США призвала администрацию Джо Байдена ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли. Теперь действующие ограничения позволяют крупной американской компании SLB поддерживать диктатора Путина.

Компания SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России

Как отмечает издание, конгрессмены обратились в Министерство финансов и Госдепартамент США с требованием объяснить, санкционировала ли администрация Байдена соглашения, по которым компания SLB (ранее известная как Schlumberger) импортировала в Россию оборудование на сумму 17,5 миллионов долларов в период с августа по декабрь прошлого года.

SLB является крупнейшей нефтесервисной компанией в мире.

Требование Конгресса появилось после расследования Financial Times в августе, которое обнаружило, что SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России, используя уход западных конкурентов, несмотря на международные санкции из-за вторжения России в Украину.

Эта американская компания поддерживает военную машину Путина, финансируя его варварское вторжение в Украину, — говорится в письме, которое подписали более 50 членов Конгресса и адресовали госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен. Поделиться

Госдепартамент и SLB отказались от комментариев. Министерство финансов США подчеркнуло, что остается приверженным использованию всех инструментов для уменьшения доходов Кремля и усложнения функционирования его военной машины.

Американским компаниям запрещено осуществлять новые инвестиции в России, и мы планируем применять все санкции против компаний, подпадающих под нашу юрисдикцию, отметили в Министерстве финансов. Поделиться

США ввели новые санкции против РФ и Китая

Минфин Соединенных Штатов 17 октября объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов «Гарпия», применяемых РФ в войне против Украины.

Проект Гарпия спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, прежде чем они попадают в РФ и применяются затем по Украине.

Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., производящей двигатель L550E для дронов «Гарпия».