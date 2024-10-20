Конгресс США требует ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Конгресс США требует ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ

Конгресс США требует ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ
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Источник:  Financial Times

Двухпартийная коалиция в Конгрессе США призвала администрацию Джо Байдена ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли. Теперь действующие ограничения позволяют крупной американской компании SLB поддерживать диктатора Путина.

Главные тезисы

  • Конгресс США призывает ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли, обвиняя компанию SLB в финансировании вторжения в Украину.
  • Издание Financial Times выявило, что SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России, игнорируя международные санкции.
  • Министерство финансов США подчеркнуло готовность использовать все инструменты для уменьшения доходов Кремля и усложнения функционирования его военной машины.
  • США также ввели новые санкции против РФ и Китая, ограничивая компании, причастные к разработке дальнобойных дронов, используемых в войне против Украины.
  • Санкции США затронули китайскую компанию Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd. и российские организации, связанные с производством дронов «Гарпия».

Компания SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России

Как отмечает издание, конгрессмены обратились в Министерство финансов и Госдепартамент США с требованием объяснить, санкционировала ли администрация Байдена соглашения, по которым компания SLB (ранее известная как Schlumberger) импортировала в Россию оборудование на сумму 17,5 миллионов долларов в период с августа по декабрь прошлого года.

SLB является крупнейшей нефтесервисной компанией в мире.

Требование Конгресса появилось после расследования Financial Times в августе, которое обнаружило, что SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России, используя уход западных конкурентов, несмотря на международные санкции из-за вторжения России в Украину.

Эта американская компания поддерживает военную машину Путина, финансируя его варварское вторжение в Украину, — говорится в письме, которое подписали более 50 членов Конгресса и адресовали госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен.

Госдепартамент и SLB отказались от комментариев. Министерство финансов США подчеркнуло, что остается приверженным использованию всех инструментов для уменьшения доходов Кремля и усложнения функционирования его военной машины.

Американским компаниям запрещено осуществлять новые инвестиции в России, и мы планируем применять все санкции против компаний, подпадающих под нашу юрисдикцию, отметили в Министерстве финансов.

США ввели новые санкции против РФ и Китая

Минфин Соединенных Штатов 17 октября объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов «Гарпия», применяемых РФ в войне против Украины.

Проект Гарпия спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, прежде чем они попадают в РФ и применяются затем по Украине.

Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., производящей двигатель L550E для дронов «Гарпия».

Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая с российской оборонной промышленностью, а также российская компания «Торговый дом «Вектор» и ее директор Артем Ямщиков.

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