Конгресс США требует ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ

Двухпартийная коалиция в Конгрессе США призвала администрацию Джо Байдена ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли. Теперь действующие ограничения позволяют крупной американской компании SLB поддерживать диктатора Путина.
Главные тезисы
- Конгресс США призывает ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли, обвиняя компанию SLB в финансировании вторжения в Украину.
- Издание Financial Times выявило, что SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России, игнорируя международные санкции.
- Министерство финансов США подчеркнуло готовность использовать все инструменты для уменьшения доходов Кремля и усложнения функционирования его военной машины.
- США также ввели новые санкции против РФ и Китая, ограничивая компании, причастные к разработке дальнобойных дронов, используемых в войне против Украины.
- Санкции США затронули китайскую компанию Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd. и российские организации, связанные с производством дронов «Гарпия».
Компания SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России
Как отмечает издание, конгрессмены обратились в Министерство финансов и Госдепартамент США с требованием объяснить, санкционировала ли администрация Байдена соглашения, по которым компания SLB (ранее известная как Schlumberger) импортировала в Россию оборудование на сумму 17,5 миллионов долларов в период с августа по декабрь прошлого года.
SLB является крупнейшей нефтесервисной компанией в мире.
Требование Конгресса появилось после расследования Financial Times в августе, которое обнаружило, что SLB продолжает увеличивать свою деятельность в России, используя уход западных конкурентов, несмотря на международные санкции из-за вторжения России в Украину.
Госдепартамент и SLB отказались от комментариев. Министерство финансов США подчеркнуло, что остается приверженным использованию всех инструментов для уменьшения доходов Кремля и усложнения функционирования его военной машины.
США ввели новые санкции против РФ и Китая
Минфин Соединенных Штатов 17 октября объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов «Гарпия», применяемых РФ в войне против Украины.
Проект Гарпия спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, прежде чем они попадают в РФ и применяются затем по Украине.
Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., производящей двигатель L550E для дронов «Гарпия».
Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая с российской оборонной промышленностью, а также российская компания «Торговый дом «Вектор» и ее директор Артем Ямщиков.
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