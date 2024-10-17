Правительство Великобритании объявило о крупнейшем санкционном пакете против нефтяных танкеров "теневого флота" РФ.

Что известно о новых масштабных санкциях Британии против теневого флота РФ

Отмечается, что новые санкции введены против 18 судов. Таким образом, общее количество кораблей теневого флота РФ, находящихся под санкциями Британии, возрастет до 43 единиц.

Судам запретили доступ к морским портам Великобритании, а также пользованием ключевыми морскими услугами страны.

Танкер теневого флота РФ

Решение было принято в рамках борьбы с попытками теневого флота обходить санкции и является реакцией на угрозы безопасности и экологические риски, связанные с нарушением стандартов эксплуатации судов.

Санкции стали частью глобальной инициативы по борьбе с рисками, несущими теневой флот.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми подчеркнул, что санкции серьезно ударят по финансовым поступлениям России.

Только за последний год находящиеся под санкциями нефтяные танкеры перевезли нефти на сумму около 4,9 млрд долларов, что значительно подпитывало российскую военную машину.

По словам Дэвида Лемми, крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" вынуждена прибегать к смене имен и грузов своих судов в попытке обойти санкции.

Что известно о санкциях Британии против российского сжиженного газа

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении четырех танкеров сжиженного природного газа и российской газовой компании АО "Русгаздобыча".

Эти меры нацелены на дальнейшее ослабление российской газовой отрасли, которая уже понесла серьезные убытки в 2023 году.

Ожидается, что "Газпром" зафиксирует ущерб в размере 6,9 млрд долларов — это первый отрицательный финансовый результат компании за более 20 лет.