Уряд Великої Британії оголосив про найбільший санкційний пакет проти нафтових танкерів “тіньового флоту” РФ.

Що відомо про нові масштабні санкції Британії проти тіньового флоту РФ

Зазначається, що нові санкції введено проти 18 суден. Таким чином загальна кількість кораблів тіньового флоту РФ, які перебувають під санкціями Британії, зросте до 43 одиниць.

Зазначається, що суднам заборонили доступ до морських портів Великої Британії, а також користуванням ключовими морськими послугами країни.

Танкер тіньового флоту РФ

Рішення було прийняте у рамках боротьби зі спробами тіньового флоту обходити санкції і є реакцією на загрози безпеці та екологічні ризики, пов'язані з порушенням стандартів експлуатації суден.

Санкції стали частиною глобальної ініціативи з боротьби з ризиками, які несе тіньовий флот.

Глава МЗС Британії Девід Леммі підкреслив, що санкції серйозно вдарять по фінансових надходженнях Росії.

Тільки за останній рік нафтові танкери, що перебувають під санкціями, перевезли нафти на суму близько 4,9 млрд доларів, що значно підживлювало російську військову машину.

За словами Девіда Леммі, найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" змушена вдаватися до зміни імен і вантажів своїх суден у спробі обійти санкції.

Що відомо про санкції Британії проти російського скрапленого газу

Крім того, Велика Британія ввела санкції щодо чотирьох танкерів скрапленого природного газу та російської газової компанії АТ "Русгаздобыча".

Ці заходи націлені на подальше ослаблення російської газової галузі, яка вже зазнала серйозних збитків у 2023 році.

Очікується, що "Газпром" зафіксує збиток у розмірі 6,9 млрд доларів — це перший негативний фінансовий результат компанії за більш ніж 20 років.