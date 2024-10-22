Індійські нафтопереробні заводи вийшли на повну потужність з переробки російської нафти, нафтопродукти з якої попри санкції продаються західним країнам.

Як індійські НПЗ допомагають Росії обходити західні санкції на продаж нафти

Зазначається, що після початку розв’язаної Кремлем повномасштабної війни проти України країна-агресорка збільшила експорт власної сирої нафти на 900%.

Так, тільки протягом 2023 року поставки російської нафти зросли до 82 млн тонн порівняно із 4,5 млн тонн у 2021 році.

Підкреслюється, що пов’язано з відправкою російської сирої нафти на переробку до Індії, звідки готові нафтопродукти експортуються до країн ЄС.

НПЗ в Індії

Індія перетворилася на потужний нафтопереробний завод для російської нафти. Це було б чудово, якби російська нафта потрапляла до Індії на західних суднах, що працюють під контролем G7, але велика частина цієї нафти постачається тіньовим флотом Путіна, а це означає, що Індія допомагає фінансувати російське вторгнення в Україну. Це має припинитися, — підкреслює старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Робін Брукс. Поширити

Також на третину зросли постачання російської нафти до Китаю — з 80 млн тонн у 2021 році до 107 млн тонн у 2023-му.

В результаті, 78% російського експорту нафти припало на Китай та Індію, тоді як у 2021 році їх частка становила 32%.

Таким чином, китайські та індійські нафтотрейдери відповідальні за стрімке зростання кількості танкерів "тіньового флоту".

Що відомо про купівлю Індією російської нафти в обхід західних санкцій

На переконання аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), збільшення обсягів поставок товарів з Індії до Росії в обхід західних санкцій відбувається на тлі великої кількості накопичених країною-агресоркою індійських рупій внаслідок продажу нафти.

В ISW посилаються на інформацію від Bloomberg, журналісти якого цитують посадовців з країн ЄС і США. Американські та європейські офіційні особи заявляють, що Індія стала другою країною за обсягами поставок технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії.

В ISW посилаються на інформацію від Bloomberg, журналісти якого цитують посадовців з країн ЄС і США. Американські та європейські офіційні особи заявляють, що Індія стала другою країною за обсягами поставок технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії.