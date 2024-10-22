Індійські нафтопереробні заводи вийшли на повну потужність з переробки російської нафти, нафтопродукти з якої попри санкції продаються західним країнам.
Головні тези:
- Індійські нафтопереробні заводи вийшли на повну потужність з переробки російської нафти в обхід західніх санкцій.
- З початком російської війни проти України експорт російської нафти зріс на 900%, з чим пов'язана активна роль Індії у переробці та продажу нафти до ЄС.".
- Індія в обхід західних санкцій постачає до Росії технології з обмеженим доступом, посилюючи співпрацю у сфері нафтопродукції та імпорту технологій.
- За участі індійських НПЗ Росія отримує можливість експорту російської нафти до європейських країн та збільшення доходів внаслідок обхідної торгівлі.
Як індійські НПЗ допомагають Росії обходити західні санкції на продаж нафти
Зазначається, що після початку розв’язаної Кремлем повномасштабної війни проти України країна-агресорка збільшила експорт власної сирої нафти на 900%.
Так, тільки протягом 2023 року поставки російської нафти зросли до 82 млн тонн порівняно із 4,5 млн тонн у 2021 році.
Підкреслюється, що пов’язано з відправкою російської сирої нафти на переробку до Індії, звідки готові нафтопродукти експортуються до країн ЄС.
Також на третину зросли постачання російської нафти до Китаю — з 80 млн тонн у 2021 році до 107 млн тонн у 2023-му.
В результаті, 78% російського експорту нафти припало на Китай та Індію, тоді як у 2021 році їх частка становила 32%.
Таким чином, китайські та індійські нафтотрейдери відповідальні за стрімке зростання кількості танкерів "тіньового флоту".
Що відомо про купівлю Індією російської нафти в обхід західних санкцій
На переконання аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), збільшення обсягів поставок товарів з Індії до Росії в обхід західних санкцій відбувається на тлі великої кількості накопичених країною-агресоркою індійських рупій внаслідок продажу нафти.
В ISW посилаються на інформацію від Bloomberg, журналісти якого цитують посадовців з країн ЄС і США. Американські та європейські офіційні особи заявляють, що Індія стала другою країною за обсягами поставок технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії.
В ISW посилаються на інформацію від Bloomberg, журналісти якого цитують посадовців з країн ЄС і США. Американські та європейські офіційні особи заявляють, що Індія стала другою країною за обсягами поставок технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії.
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