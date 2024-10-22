Индийские нефтеперерабатывающие заводы вышли на полную мощность по переработке российской нефти, нефтепродукты из которой, несмотря на санкции, продаются западным странам.
Главные тезисы
- Индийские НПЗ перерабатывают российскую нефть, обходя западные санкции, что способствует увеличению экспорта и доходов для России.
- Индия стала важным партнером для России в области поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы и схемы, что позволяет российским компаниям обойти санкции западных стран.
- Рост экспорта российской нефти на 900% после начала войны против Украины связан с переработкой нефти в Индии и дальнейшей отправкой нефтепродуктов в ЕС.
- Индия стала второй по объемам поставок ограниченных технологий в Россию, играя ключевую роль в обходе санкций и укреплении партнерства между двумя странами.
- Увеличение объемов поставок товаров из Индии в Россию в обход западных санкций происходит за счет накопленных индийских рупий от продажи российской нефти, по данным аналитиков из Института изучения войны.
Как индийские НПЗ помогают России обходить западные санкции на продажу нефти
Отмечается , что после начала развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины страна-агрессорка увеличила экспорт собственной сырой нефти на 900%.
Так, только в течение 2023 года поставки российской нефти выросли до 82 млн. тонн по сравнению с 4,5 млн. тонн в 2021 году.
Подчеркивается, что связано с отправкой российской сырой нефти на переработку в Индию, откуда готовые нефтепродукты экспортируются в страны ЕС.
Также на треть выросли поставки российской нефти в Китай — с 80 млн. тонн в 2021 году до 107 млн. тонн в 2023-м.
В результате 78% российского экспорта нефти пришлось на Китай и Индию, тогда как в 2021 году их доля составляла 32%.
Таким образом, китайские и индийские нефтетрейдеры ответственны за стремительный рост количества танкеров "теневого флота".
Что известно о покупке Индией российской нефти в обход западных санкций
По убеждению аналитиков из Института изучения войны (ISW), увеличение объемов поставок товаров из Индии в Россию в обход западных санкций происходит на фоне большого количества накопленных страной-агрессорой индийских рупий в результате продажи нефти.
В ISW ссылаются на информацию от Bloomberg, журналисты которого цитируют чиновников из стран ЕС и США. Американские и европейские официальные лица заявляют, что Индия стала второй страной по объемам поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки в Россию.
В ISW ссылаются на информацию от Bloomberg, журналисты которого цитируют чиновников из стран ЕС и США. Американские и европейские официальные лица заявляют, что Индия стала второй страной по объемам поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки в Россию.
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