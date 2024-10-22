Индийские нефтеперерабатывающие заводы вышли на полную мощность по переработке российской нефти, нефтепродукты из которой, несмотря на санкции, продаются западным странам.

Как индийские НПЗ помогают России обходить западные санкции на продажу нефти

Отмечается , что после начала развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины страна-агрессорка увеличила экспорт собственной сырой нефти на 900%.

Так, только в течение 2023 года поставки российской нефти выросли до 82 млн. тонн по сравнению с 4,5 млн. тонн в 2021 году.

Подчеркивается, что связано с отправкой российской сырой нефти на переработку в Индию, откуда готовые нефтепродукты экспортируются в страны ЕС.

НПЗ в Индии

Индия превратилась в мощный нефтеперерабатывающий завод для российской нефти. Это было бы здорово, если бы российская нефть попадала в Индию на западных судах, работающих под контролем G7, но большая часть этой нефти снабжается теневым флотом Путина, а это значит, что Индия помогает финансировать российское вторжение в Украину. Это должно прекратиться, — подчеркивает старший научный сотрудник Института Брукингса Робин Брукс. Поделиться

Также на треть выросли поставки российской нефти в Китай — с 80 млн. тонн в 2021 году до 107 млн. тонн в 2023-м.

В результате 78% российского экспорта нефти пришлось на Китай и Индию, тогда как в 2021 году их доля составляла 32%.

Таким образом, китайские и индийские нефтетрейдеры ответственны за стремительный рост количества танкеров "теневого флота".

Что известно о покупке Индией российской нефти в обход западных санкций

По убеждению аналитиков из Института изучения войны (ISW), увеличение объемов поставок товаров из Индии в Россию в обход западных санкций происходит на фоне большого количества накопленных страной-агрессорой индийских рупий в результате продажи нефти.

В ISW ссылаются на информацию от Bloomberg, журналисты которого цитируют чиновников из стран ЕС и США. Американские и европейские официальные лица заявляют, что Индия стала второй страной по объемам поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки в Россию.

В ISW ссылаются на информацию от Bloomberg, журналисты которого цитируют чиновников из стран ЕС и США. Американские и европейские официальные лица заявляют, что Индия стала второй страной по объемам поставок технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки в Россию.