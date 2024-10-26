Украинские воины сообщают о безумных потерях армии РФ — видео

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно уничтожили 1 690 российских захватчиков. Общие потери врага приближают к 700 тысячам.
Главные тезисы
- Российские оккупанты за минувшие сутки совершили более 4300 обстрелов и нанесли около 90 авиаударов по украинским позициям.
- Украинская армия нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ.
- Пребывая под постоянным давлением, украинские защитники продолжают защищать свою страну.
Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 687 600 (+1690) человек,
танков — 9 109 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 18 332 (+45) ед,
артиллерийских систем — 19782 (+29) ед,
РСЗО — 1 240 (+2) ед,
средств ПВО — 984 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 726 (+56),
крылатых ракет — 2 625 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 27 460 (+95) ед,
специальной техники — 3541 (+6).
Что известно о ситуации на фронте 25-26 октября
Начались 976 сутки полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.
25 октября на фронте произошло 192 боевых столкновения между армией РФ и украинскими защитниками.