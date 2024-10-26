Украинские воины сообщают о безумных потерях армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины сообщают о безумных потерях армии РФ — видео

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно уничтожили 1 690 российских захватчиков. Общие потери врага приближают к 700 тысячам.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты за минувшие сутки совершили более 4300 обстрелов и нанесли около 90 авиаударов по украинским позициям.
  • Украинская армия нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ.
  • Пребывая под постоянным давлением, украинские защитники продолжают защищать свою страну.

Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 687 600 (+1690) человек,

  • танков — 9 109 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 332 (+45) ед,

  • артиллерийских систем — 19782 (+29) ед,

  • РСЗО — 1 240 (+2) ед,

  • средств ПВО — 984 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 726 (+56),

  • крылатых ракет — 2 625 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 460 (+95) ед,

  • специальной техники — 3541 (+6).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 25-26 октября

Начались 976 сутки полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

25 октября на фронте произошло 192 боевых столкновения между армией РФ и украинскими защитниками.