Украинские воины сообщают о безумных потерях армии РФ — видео

Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 687 600 (+1690) человек,

танков — 9 109 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 18 332 (+45) ед,

артиллерийских систем — 19782 (+29) ед,

РСЗО — 1 240 (+2) ед,

средств ПВО — 984 (+2) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 726 (+56),

крылатых ракет — 2 625 (+0),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 27 460 (+95) ед,

специальной техники — 3541 (+6).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 25-26 октября

Начались 976 сутки полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

25 октября на фронте произошло 192 боевых столкновения между армией РФ и украинскими защитниками.