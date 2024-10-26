Атака России на Киев и Днепр — погибли 4 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев и Днепр — погибли 4 человека

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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По меньшей мере, трое мирных жителей Днепра стали жертвами новой ракетной атаки российских захватчиков, которая произошла вечером 25 октября. В Киеве погибла девочка 2009 года рождения.

Главные тезисы

  • Под удар армии РФ в этот раз попали Киев и Днепр.
  • Среди погибших мирных жителей – двое детей.
  • Российские захватчики повредили несколько жилых домов, больниц, автомобилей и другую инфраструктуру в Днепре. В Киеве повреждены квартиры.

Атака России на Днепр — последние подробности

В Днепре три человека погибли, среди них — ребенок. 19 пострадавших, из них четверо — дети. Восемь — госпитализированы. В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Кроме того, указано, что под новый удар врага попали жилая двухэтажка и гараж.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

На этот раз российские захватчики повредили 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто, панивичилт корпуса больницы.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

По словам Сергея Лысака, после того, как прогремели первые взрывы, на помощь людям примчались все службы — ГСЧС, "скорая", полиция.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Работают и благотворители. Организованное горячее питание и напитки. Также местным оказывали психологическую поддержку. Коммунальщики вывезли уже 80 т строительного мусора.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Армия РФ также совершила атаку на Никопольщину — ударила по райцентру и Марганецкой общине.

Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждена инфраструктура. Люди целые.

Атака РФ на Киев — что известно

Вечером 25 октября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе прогремел взрыв — российский дрон попал в жилой дом.

Горят верхние этажи. Экстренные службы на месте, — заявил городской голова.

Впоследствии стало известно, что повреждены квартиры с 17 по 21 этаж. Пожар был ликвидирован.

Погибла девочка 2009 года рождения. Пострадали пять человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали, — сообщил Кличко.

На месте для жильцов дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.

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