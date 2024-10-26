Атака России на Киев и Днепр — погибли 4 человека

По меньшей мере, трое мирных жителей Днепра стали жертвами новой ракетной атаки российских захватчиков, которая произошла вечером 25 октября. В Киеве погибла девочка 2009 года рождения.
Главные тезисы
- Под удар армии РФ в этот раз попали Киев и Днепр.
- Среди погибших мирных жителей – двое детей.
- Российские захватчики повредили несколько жилых домов, больниц, автомобилей и другую инфраструктуру в Днепре. В Киеве повреждены квартиры.
Атака России на Днепр — последние подробности
Кроме того, указано, что под новый удар врага попали жилая двухэтажка и гараж.
На этот раз российские захватчики повредили 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто, панивичилт корпуса больницы.
По словам Сергея Лысака, после того, как прогремели первые взрывы, на помощь людям примчались все службы — ГСЧС, "скорая", полиция.
Работают и благотворители. Организованное горячее питание и напитки. Также местным оказывали психологическую поддержку. Коммунальщики вывезли уже 80 т строительного мусора.
Армия РФ также совершила атаку на Никопольщину — ударила по райцентру и Марганецкой общине.
Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждена инфраструктура. Люди целые.
Атака РФ на Киев — что известно
Вечером 25 октября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе прогремел взрыв — российский дрон попал в жилой дом.
Впоследствии стало известно, что повреждены квартиры с 17 по 21 этаж. Пожар был ликвидирован.
На месте для жильцов дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.
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