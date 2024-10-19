Масштабная атака РФ на Украину. Воздушное сражение продолжается до сих пор

Ночью и утром 19 октября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ударных дронов, а также несколько ракет. Силам ПВО удалось ликвидировать большинство вражеских целей.

Атака РФ на Украину 19 октября — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с 21:00 18 октября и до 12:00 19 октября российские захватчики нанесли удар по мирным украинским городам и селам управляемыми авиационными ракетами (район пусков — акватория Черного моря), ударными БпЛА типа "Shahed" неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск — РФ.).

В целом украинским защитникам удалось выявить и осуществить сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Во время воздушного боя активно работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 46 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что несколько российских дронов до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины — боевая работа продолжается.

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о последствиях атаки России 19 октября

18-19 октября российские захватчики атаковали Одесскую, Херсонскую и Сумскую области, что привело к ранению гражданских и разрушению инфраструктуры.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

В Одессе под ударом окупантов оказались жилые дома и автомобили, но к счастью обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

По информации представителей Херсонской ОВА, из-за обстрелов российских оккупантов в течение 18 октября были ранены девять человек.

В Сумской области армия РФ нанесла авиационный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды" — есть повреждения инфраструктуры и ранены семь гражданских.

Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждениях объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.