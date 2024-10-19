Масштабная атака РФ на Украину. Воздушное сражение продолжается до сих пор

Ночью и утром 19 октября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ударных дронов, а также несколько ракет. Силам ПВО удалось ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Последствия атаки армии РФ: ранение гражданских и разрушение инфраструктуры в Одесской, Херсонской, Сумской областях.
- Российские беспилотники до сих пор атакуют Украину.
- Силы ПВО продолжают воздушное сражение, чтобы защитить украинцев.
Атака РФ на Украину 19 октября — что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с 21:00 18 октября и до 12:00 19 октября российские захватчики нанесли удар по мирным украинским городам и селам управляемыми авиационными ракетами (район пусков — акватория Черного моря), ударными БпЛА типа "Shahed" неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск — РФ.).
В целом украинским защитникам удалось выявить и осуществить сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Во время воздушного боя активно работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 46 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что несколько российских дронов до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины — боевая работа продолжается.
Что известно о последствиях атаки России 19 октября
18-19 октября российские захватчики атаковали Одесскую, Херсонскую и Сумскую области, что привело к ранению гражданских и разрушению инфраструктуры.
В Одессе под ударом окупантов оказались жилые дома и автомобили, но к счастью обошлось без пострадавших.
По информации представителей Херсонской ОВА, из-за обстрелов российских оккупантов в течение 18 октября были ранены девять человек.
В Сумской области армия РФ нанесла авиационный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды" — есть повреждения инфраструктуры и ранены семь гражданских.
Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждениях объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.
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