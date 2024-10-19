В оккупированном Луганске ликвидировали влиятельного российского майора
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Луганске ликвидировали влиятельного российского майора

ГУР
Удалось ликвидировать еще одного российского военного преступника
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Как сообщает Главное управление разведки Украины, 18 октября, около 11:40, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ “Патриот”.

Главные тезисы

  • В результате взрыва был уничтожен российский майор Дмитрий Первуха.
  • Преступник был подчинен Генштабу ВС России и занимал важную должность.
  • Ликвидация влиятельного российского майора свидетельствует о решительности Украины продолжать борьбу с врагами страны.

Удалось ликвидировать еще одного российского военного преступника

Согласно данным украинских разведчиков, внутри машины в момент взрыва находился офицер российской оккупационной армии — майор Первуха Дмитрий Владимирович.

В результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик — уничтожен, — отмечает пресс-служба ГУР.

Что важно понимать, Первуха находился на службе подчиненного Генштаба ВС России 273 разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.

Кроме того, сообщается, что на оккупированных территориях Украины ликвидированный военный преступник занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

ГУР МО напоминает — за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в сообщении.

Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 677 180 (+1 380) человек,

  • танков — 9 035 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 072 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 19 548 (+15) ед,

  • РСЗО — 1 232 (+0) ед,

  • средств ПВО — 978 (+0) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 230 (+78) ед,

  • крылатых ракет — 2 623 (+3) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 946 (+38) ед,

  • специальной техники — 3473 (+25) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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