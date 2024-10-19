В окупованому Луганську ліквідували впливового російського майора

Як повідомляє Головне управління розвідки України, 18 жовтня, близько 11:40, у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.
Головні тези:
- Внаслідок вибуху був знищений російський майор Дмитро Пєрвуха.
- Злочинець був підпорядкований Генштабу ЗС Росії і обіймав важливу посаду у військовій службі.
- Ліквідація впливового російського майора свідчить про рішучість України продовжувати боротьбу з ворогами країни.
Вдалося ліквідувати ще одного російського воєнного злочинця
Згідно з даними українських розвідників, всередині машини у момент вибуху знаходився офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмитро Володимирович.
Що важливо розуміти, Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС Росії 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосібірськ.
Окрім того, наголошується, що на окупованих територіях України ліквідований воєнний злочинець обіймав посаду так званого “начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби”.
Втрати армії РФ станом на 19 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 677 180 (+1 380) осіб,
танків — 9 035 (+8) од,
бойових броньованих машин — 18 072 (+19) од,
артилерійських систем — 19 548 (+15) од,
РСЗВ — 1 232 (+0) од,
засобів ППО — 978 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 230 (+78) од,
крилатих ракет — 2 623 (+3) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 946 (+38) од,
спеціальної техніки — 3 473 (+25) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-