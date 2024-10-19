В окупованому Луганську ліквідували впливового російського майора
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Луганську ліквідували впливового російського майора

ГУР
Вдалося ліквідувати ще одного російського воєнного злочинця

Як повідомляє Головне управління розвідки України, 18 жовтня, близько 11:40, у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.

Головні тези:

  • Внаслідок вибуху був знищений російський майор Дмитро Пєрвуха.
  • Злочинець був підпорядкований Генштабу ЗС Росії і обіймав важливу посаду у військовій службі.
  • Ліквідація впливового російського майора свідчить про рішучість України продовжувати боротьбу з ворогами країни.

Вдалося ліквідувати ще одного російського воєнного злочинця

Згідно з даними українських розвідників, всередині машини у момент вибуху знаходився офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмитро Володимирович.

Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений, — наголошує пресслужба ГУР.

Що важливо розуміти, Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС Росії 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосібірськ.

Окрім того, наголошується, що на окупованих територіях України ліквідований воєнний злочинець обіймав посаду так званого “начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби”.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

ГУР МО нагадує — за кожен злочин проти України буде справедлива відплата. Слава Україні! — йдеться в повідомленні.

Втрати армії РФ станом на 19 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 677 180 (+1 380) осіб,

  • танків — 9 035 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 18 072 (+19) од,

  • артилерійських систем — 19 548 (+15) од,

  • РСЗВ — 1 232 (+0) од,

  • засобів ППО — 978 (+0) од,

  • літаків — 369(+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 230 (+78) од,

  • крилатих ракет — 2 623 (+3) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26 946 (+38) од,

  • спеціальної техніки — 3 473 (+25) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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