Масштабна атака РФ на Україну. Повітряний бій триває досі

Уночі та вранці 19 жовтня російські загарбники випустили по Україні майже сотню ударних дронів, а також кілька ракет. Силам ППО вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Наслідки атаки армії РФ: поранення цивільних та руйнування інфраструктури в Одеській, Херсонській, Сумській областях.
- Російські безпілотники досі атакують Україну.
- Сили ППО продовжують повітряний бій, щоб захистити українців.
Атака РФ на Україну 19 жовтня — що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, з 21:00 18 жовтня і до 12:00 19 жовтня російські загарбники завдали удару по мирним українським містам та селам керованими авіаційним ракетами (район пусків — акваторія Чорного моря), ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.).
Загалом українським захисникам вдалося виявити та здійснити супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Під час повітряного бою активно працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що кілька російських дронів досі знаходяться у повітряному просторі України — бойова робота триває.
Що відомо про наслідки атаки Росії 19 жовтня
18-19 жовтня російські загарбники атакували Одеську, Херсонську та Сумську області, що призвело до поранення цивільних та руйнування інфраструктури.
В Одесі під ударом окупантів опинилися житлові будинки та автомобілі, але на щастя обійшлося без постраждалих.
За інформацією представників Херсонської ОВА, через обстріли російських окупантів протягом 18 жовтня було поранено дев’ятеро людей.
У Сумській області армія РФ завдала авіаційного удару по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди" — є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.
Окрім поранених цивільних, влада звітує про пошкодження об'єктів енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.
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