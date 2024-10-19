Масштабна атака РФ на Україну. Повітряний бій триває досі

Уночі та вранці 19 жовтня російські загарбники випустили по Україні майже сотню ударних дронів, а також кілька ракет. Силам ППО вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.

Атака РФ на Україну 19 жовтня — що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, з 21:00 18 жовтня і до 12:00 19 жовтня російські загарбники завдали удару по мирним українським містам та селам керованими авіаційним ракетами (район пусків — акваторія Чорного моря), ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.).

Загалом українським захисникам вдалося виявити та здійснити супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Під час повітряного бою активно працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях. Поширити

Окрім того, наголошується, що 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що кілька російських дронів досі знаходяться у повітряному просторі України — бойова робота триває.

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про наслідки атаки Росії 19 жовтня

18-19 жовтня російські загарбники атакували Одеську, Херсонську та Сумську області, що призвело до поранення цивільних та руйнування інфраструктури.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

В Одесі під ударом окупантів опинилися житлові будинки та автомобілі, але на щастя обійшлося без постраждалих.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кіпер

За інформацією представників Херсонської ОВА, через обстріли російських окупантів протягом 18 жовтня було поранено дев’ятеро людей.

У Сумській області армія РФ завдала авіаційного удару по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди" — є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.

Окрім поранених цивільних, влада звітує про пошкодження об'єктів енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.