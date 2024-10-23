Атака дронов РФ. Пятеро человек получили ранения в Херсонской области

Днем 23 октября россияне атаковали из БпЛА Белозерку, Томину Балку и Херсон. Из-за сброса взрывчатки пострадали пять человек.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали несколько районов Херсонщины, что привело к серьезным последствиям для мирных жителей.
- Пять человек получили серьезные ранения в результате атак дронов.
- Атаки с дронов привели к взрывным травмам и осколочным ранениям у пострадавших.
Россия массово атакует дронами Херсонщину
В обед россияне атаковали из БпЛА Белозерку. Из-за сброса взрывчатки пострадали два человека.
У мужчин, 64 и 46 лет, диагностировали взрывные травмы и обломочные ранения.
Потерпевшие самостоятельно обратились в больницу. Им оказали необходимую медпомощь.
Также враг из БпЛА атаковал гражданский автомобиль в Томиной Балке, из-за чего 48-летняя женщина получила взрывную травму, ранение лица, руки и ноги.
Обоих пострадавших доставили в больницы. Они — под наблюдением медиков.
Оккупанты из БПЛА нанесли также удар по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.
Из-за сброса взрывчатки с дрона 64-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.
Россия в очередной раз атаковала мирных людей на Херсонщине
Российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль неподалеку от села Гавриловка Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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