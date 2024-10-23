Атака дронов РФ. Пятеро человек получили ранения в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ. Пятеро человек получили ранения в Херсонской области

Херсонская ОВА
Дрон
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Днем 23 октября россияне атаковали из БпЛА Белозерку, Томину Балку и Херсон. Из-за сброса взрывчатки пострадали пять человек.

Главные тезисы

  • Российские дроны атаковали несколько районов Херсонщины, что привело к серьезным последствиям для мирных жителей.
  • Пять человек получили серьезные ранения в результате атак дронов.
  • Атаки с дронов привели к взрывным травмам и осколочным ранениям у пострадавших.

Россия массово атакует дронами Херсонщину

В обед россияне атаковали из БпЛА Белозерку. Из-за сброса взрывчатки пострадали два человека.

У мужчин, 64 и 46 лет, диагностировали взрывные травмы и обломочные ранения.

Потерпевшие самостоятельно обратились в больницу. Им оказали необходимую медпомощь.

Позже в той же Белозерке из-за сброса взрывчатки с дрона пострадала 59-летняя медсестра, находившаяся возле магазина. У нее — взрывная травма, обломочные ранения головы и руки.

Также враг из БпЛА атаковал гражданский автомобиль в Томиной Балке, из-за чего 48-летняя женщина получила взрывную травму, ранение лица, руки и ноги.

Обоих пострадавших доставили в больницы. Они — под наблюдением медиков.

Оккупанты из БПЛА нанесли также удар по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.

Из-за сброса взрывчатки с дрона 64-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.

Россия в очередной раз атаковала мирных людей на Херсонщине

Российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль неподалеку от села Гавриловка Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В обед россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины, 72 и 56 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших.

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