По информации представителей Одесской, Херсонской и Сумской ОВА, преступная армия РФ в течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября атаковала объекты инфраструктуры в этих регионах и повлекла ранение большого количества местных жителей.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов по Одессе

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетного удара окупантов по Одессе было повреждено по меньшей мере 10 частных домов, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одесщины, подчеркнул Кипер. Поделиться

Как отметили в Главном управлении ГСЧС Одесской области, был оперативно ликвидирован масштабный пожар в жилом доме.

Работы по ликвидации возгорания осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 21 пожарный.

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Александр Филатов отметил, что информация о пострадавших и погибших не поступала.

По словам чиновника, удар был нанесен по рекреационной зоне города.

Что известно о последствиях атак окупантов в Сумской и Херсонской областях.

По информации представителей Херсонской ОВА, из-за обстрелов российских оккупантов в течение 18 октября были ранены девять человек.

Отмечается, что военные преступники из армии РФ попали в медицинское учреждение и учебное заведение, административное здание, по жилым кварталам.

В ОВА отметили, что под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Зеленовка, Берислав, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Никольское, Одрадокаменка, Осокоровка, Александровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Малая Сейдеменуха, Ольг.

В то же время, по информации представителей Сумской ОВА, в ночь на 19 октября, россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" — есть повреждения инфраструктуры и ранены семь гражданских.

Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждениях объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.

Средствами ПВО 3 "Шахед" был уничтожен.

Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются.