По информации представителей Одесской, Херсонской и Сумской ОВА, преступная армия РФ в течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября атаковала объекты инфраструктуры в этих регионах и повлекла ранение большого количества местных жителей.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ атаковала Одесскую, Херсонскую и Сумскую области, вызвав ранения гражданских и разрушения инфраструктуры.
- В результате удара по Шосткинской общине Сумской области пострадали гражданские и была повреждена инфраструктура, но работы по восстановлению уже начаты.
- Одесса, Херсон и Сумы подверглись обстрелам, что привело к ранениям местных жителей, пожарам и ущербу жилым кварталам.
- По данным руководителя Одесской ОВА, в результате ракетного удара окупантов по Одессе было повреждено несколько частных домов, но обошлось без пострадавших.
- Российская армия нанесла удары по объектам энергетики и населенным пунктам, однако работы по восстановлению инфраструктуры уже в процессе.
Что известно о последствиях атаки российских окупантов по Одессе
По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетного удара окупантов по Одессе было повреждено по меньшей мере 10 частных домов, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Как отметили в Главном управлении ГСЧС Одесской области, был оперативно ликвидирован масштабный пожар в жилом доме.
Работы по ликвидации возгорания осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 21 пожарный.
Исполняющий обязанности городского головы Одессы Александр Филатов отметил, что информация о пострадавших и погибших не поступала.
По словам чиновника, удар был нанесен по рекреационной зоне города.
Что известно о последствиях атак окупантов в Сумской и Херсонской областях.
По информации представителей Херсонской ОВА, из-за обстрелов российских оккупантов в течение 18 октября были ранены девять человек.
Отмечается, что военные преступники из армии РФ попали в медицинское учреждение и учебное заведение, административное здание, по жилым кварталам.
В ОВА отметили, что под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Зеленовка, Берислав, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Никольское, Одрадокаменка, Осокоровка, Александровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Малая Сейдеменуха, Ольг.
В то же время, по информации представителей Сумской ОВА, в ночь на 19 октября, россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" — есть повреждения инфраструктуры и ранены семь гражданских.
Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждениях объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.
Средствами ПВО 3 "Шахед" был уничтожен.
Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются.
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