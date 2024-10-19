Армия РФ атаковала Одесскую, Херсонскую и Сумскую области. Есть раненые и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Одесскую, Херсонскую и Сумскую области. Есть раненые и разрушения

Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки РФ по Одессе
Читати українською

По информации представителей Одесской, Херсонской и Сумской ОВА, преступная армия РФ в течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября атаковала объекты инфраструктуры в этих регионах и повлекла ранение большого количества местных жителей.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ атаковала Одесскую, Херсонскую и Сумскую области, вызвав ранения гражданских и разрушения инфраструктуры.
  • В результате удара по Шосткинской общине Сумской области пострадали гражданские и была повреждена инфраструктура, но работы по восстановлению уже начаты.
  • Одесса, Херсон и Сумы подверглись обстрелам, что привело к ранениям местных жителей, пожарам и ущербу жилым кварталам.
  • По данным руководителя Одесской ОВА, в результате ракетного удара окупантов по Одессе было повреждено несколько частных домов, но обошлось без пострадавших.
  • Российская армия нанесла удары по объектам энергетики и населенным пунктам, однако работы по восстановлению инфраструктуры уже в процессе.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов по Одессе

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетного удара окупантов по Одессе было повреждено по меньшей мере 10 частных домов, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одесщины, подчеркнул Кипер.

Как отметили в Главном управлении ГСЧС Одесской области, был оперативно ликвидирован масштабный пожар в жилом доме.

Работы по ликвидации возгорания осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 21 пожарный.

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Александр Филатов отметил, что информация о пострадавших и погибших не поступала.

По словам чиновника, удар был нанесен по рекреационной зоне города.

Что известно о последствиях атак окупантов в Сумской и Херсонской областях.

По информации представителей Херсонской ОВА, из-за обстрелов российских оккупантов в течение 18 октября были ранены девять человек.

Отмечается, что военные преступники из армии РФ попали в медицинское учреждение и учебное заведение, административное здание, по жилым кварталам.

В ОВА отметили, что под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Зеленовка, Берислав, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Никольское, Одрадокаменка, Осокоровка, Александровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Малая Сейдеменуха, Ольг.

В то же время, по информации представителей Сумской ОВА, в ночь на 19 октября, россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" — есть повреждения инфраструктуры и ранены семь гражданских.

Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждениях объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.

Средствами ПВО 3 "Шахед" был уничтожен.

Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Украину 135 ударными дронами
Воздушные Силы ВСУ
атака дронов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военные РФ атаковали дроном херсонских коммунальщиков ― пятеро раненых
Херсонская ОВА
Дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?