Россия атаковала Украину 135 ударными дронами

Ночью и утром 18 октября армия РФ совершила новую масштабную атаку на мирные украинские города и села. До 10 вражеских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины. Воздушный бой продолжается.
Главные тезисы
- Украинские военные привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы для ликвидации вражеских целей.
- Всего уничтожено 80 вражеских БПЛА в разных областях Украины.
- Указано, что 44 российских дрона были локационно потеряны, а еще несколько других улетели в Беларусь.
Силы ПВО озвучили результаты своей работы 18 октября
Как сообщает прессс-лужба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).
Украинские воины смогли обнаружить и осуществить сопровождение 135 вражеских беспилотников.
Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 44 российских дронов локационно потеряно, 2 — улетели в Беларусь.
Воздушный бой продолжается до сих пор
Воздушные силы ВСУ также предупреждают, что до 10 вражеских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.
Силы ПВО призывают украинцев не игнорировать воздушную тревогу.
По состоянию на 09:15 движение ударных БПЛА выглядит следующим образом:
БПЛА в южной части Житомирской области, курс западный.
БпЛА в направлении Винницы с северного направления.
БПЛА в северной части Винницкой области, курс западный.
БПЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
БПЛА западнее Киева (район Бучи), курс северный.
БпЛА в восточной части Хмельницкой области, курс западный
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