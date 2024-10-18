Россия атаковала Украину 135 ударными дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 135 ударными дронами

Воздушные Силы ВСУ
атака дронов
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Ночью и утром 18 октября армия РФ совершила новую масштабную атаку на мирные украинские города и села. До 10 вражеских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины. Воздушный бой продолжается.

Главные тезисы

  • Украинские военные привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы для ликвидации вражеских целей.
  • Всего уничтожено 80 вражеских БПЛА в разных областях Украины.
  • Указано, что 44 российских дрона были локационно потеряны, а еще несколько других улетели в Беларусь.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы 18 октября

Как сообщает прессс-лужба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

Украинские воины смогли обнаружить и осуществить сопровождение 135 вражеских беспилотников.

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что 44 российских дронов локационно потеряно, 2 — улетели в Беларусь.

Фото: facebook.com/kpszsu

Воздушный бой продолжается до сих пор

Воздушные силы ВСУ также предупреждают, что до 10 вражеских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.

Силы ПВО призывают украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

По состоянию на 09:15 движение ударных БПЛА выглядит следующим образом:

  • БПЛА в южной части Житомирской области, курс западный.

  • БпЛА в направлении Винницы с северного направления.

  • БПЛА в северной части Винницкой области, курс западный.

  • БПЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.

  • БПЛА западнее Киева (район Бучи), курс северный.

  • БпЛА в восточной части Хмельницкой области, курс западный

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