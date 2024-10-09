Бюджет войны. РФ урезает важные расходы для финансирования армии

Новый проект бюджета РФ на 2025 год, предложенный российским правительством, демонстрирует, что Кремль готов урезать важные расходы по финансированию войны против Украины.
Главные тезисы
- Предложенный проект бюджета Российской Федерации на 2025 год демонстрирует сокращение важных расходов для финансирования войны против Украины.
- Увеличение расходов на оборону до 6,2% ВВП страны в 2025 году вызовет рост инфляционного давления в российской экономике.
- Российское правительство придает приоритет финансированию войны за счет снижения средств на социальные и экономические нужды собственного населения.
- Расходы на национальную оборону и безопасность в 2025 году составят около 40% всех бюджетных выплат, опередив расходы на образование, здравоохранение и социальную политику.
РФ урезает важные расходы для финансирования войны против Украины
30 сентября 2024 года российское правительство предоставило в Госдуму проект бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 5% (без учета инфляции) до 41,5 трлн руб (447 млрд долл.).
Об этом сообщает в соцсети Х Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Предлагаемый бюджет предусматривает примерно 25% роста оборонных расходов в 2025 году по сравнению с бюджетом на 2024 год. В целом, расходы на оборону составляют 32% бюджета 2025 года по сравнению с довоенным 2021 годом — тогда этот показатель был 14,5%.
Новый бюджет демонстрирует, что Россия продолжает отдавать приоритет финансированию войны над внутренними приоритетами, считают в британском ведомстве, отмечая, что, например, социальные расходы сократятся на 16% в 2025 году.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 9, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaN57n #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ij09Xn3kmI
Россия увеличивает расходы на оборону
Спрос продолжает опережать предложение в российской экономике, и увеличение бюджета на 2025 год, вероятнее всего, усугубит эту ситуацию. Это почти наверняка усугубит инфляционное давление, которое остается ключевой проблемой, поскольку уровень инфляции в августе 2024 года составил примерно 9%.
Согласно проекту бюджета на 2025 год, российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн руб (142 млрд долл.) в 2025 году из запланированных на этот год с 10,4 трлн руб, что составляет 6,2% валового внутреннего продукта.
Военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.
Также прогнозируется, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность России составят около 40% общих бюджетных выплат России в 2025 году, в то время как Путин продолжает переводить экономику на военные рельсы на фоне вторжения РФ в Украину, которое продолжается уже 2,5 года. .
Сумма на оборону больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.
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