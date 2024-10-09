Бюджет войны. РФ урезает важные расходы для финансирования армии
Категория
Экономика
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Бюджет войны. РФ урезает важные расходы для финансирования армии

Ministry of Defence
Оккупанты
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Новый проект бюджета РФ на 2025 год, предложенный российским правительством, демонстрирует, что Кремль готов урезать важные расходы по финансированию войны против Украины.

Главные тезисы

  • Предложенный проект бюджета Российской Федерации на 2025 год демонстрирует сокращение важных расходов для финансирования войны против Украины.
  • Увеличение расходов на оборону до 6,2% ВВП страны в 2025 году вызовет рост инфляционного давления в российской экономике.
  • Российское правительство придает приоритет финансированию войны за счет снижения средств на социальные и экономические нужды собственного населения.
  • Расходы на национальную оборону и безопасность в 2025 году составят около 40% всех бюджетных выплат, опередив расходы на образование, здравоохранение и социальную политику.

РФ урезает важные расходы для финансирования войны против Украины

30 сентября 2024 года российское правительство предоставило в Госдуму проект бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 5% (без учета инфляции) до 41,5 трлн руб (447 млрд долл.).

Об этом сообщает в соцсети Х Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Предлагаемый бюджет предусматривает примерно 25% роста оборонных расходов в 2025 году по сравнению с бюджетом на 2024 год. В целом, расходы на оборону составляют 32% бюджета 2025 года по сравнению с довоенным 2021 годом — тогда этот показатель был 14,5%.

Новый бюджет демонстрирует, что Россия продолжает отдавать приоритет финансированию войны над внутренними приоритетами, считают в британском ведомстве, отмечая, что, например, социальные расходы сократятся на 16% в 2025 году.

Россия увеличивает расходы на оборону

Спрос продолжает опережать предложение в российской экономике, и увеличение бюджета на 2025 год, вероятнее всего, усугубит эту ситуацию. Это почти наверняка усугубит инфляционное давление, которое остается ключевой проблемой, поскольку уровень инфляции в августе 2024 года составил примерно 9%.

Российские власти планируют в следующем году увеличить расходы на оборону до 6,2% валового внутреннего продукта страны на фоне войны против Украины.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн руб (142 млрд долл.) в 2025 году из запланированных на этот год с 10,4 трлн руб, что составляет 6,2% валового внутреннего продукта.

Военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.

Также прогнозируется, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность России составят около 40% общих бюджетных выплат России в 2025 году, в то время как Путин продолжает переводить экономику на военные рельсы на фоне вторжения РФ в Украину, которое продолжается уже 2,5 года. .

Сумма на оборону больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

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